很多人都好奇別人今天吃什麼！信義區的打工仔平常都是去那裡吃飯、約會，位於微風信義國泰置地廣場一樓的「N.S.F.W.」是許多信義區打工仔的約會清單，現場除了提供了無化學添加老麵麵糰超強PIZZA，還有時尚系必喝的義式咖啡，隱藏版神秘CAFÉ「N.S.F.W.」是打工仔上班下班都想去的信義區咖啡館。



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而被信義區打工仔們譽為最強不能說的N.S.F.W. PIZZA是採用不含任何化學添加物的麵團，單純揉合水、酵母、麵粉及海鹽，以低溫慢速熟成發酵的方式成就出麵團最直接純粹的美妙滋味。而在餡料與醬料部分，則是選用義大利蕃茄、海鹽、奧勒岡葉、大蒜、搭配種類豐富的不同起司與辛香料、新鮮蔬食等；以復古拿坡里窯烤爐純火山岩切割而成的烤箱檯面，能高溫快速封鎖住美味，完成最後而且刻意的焦化步驟。





N.S.F.W. PIZZA呈現單純而風味豐富，同時絕對沒有加鳳梨。除了推薦人氣必吃的「瑪格麗特」與「蒜味蕈菇」外，還有全新推出的「櫛瓜鯷魚」也是打工仔的口袋必吃清單，清爽微酸的口感來自主廚特選的醃漬白鯷魚，以鯷魚的鮮甜搭配櫛瓜的溫柔口感，能一片接一片無法停手。





而讓人喜歡、又不想說的還有用一杯咖啡的時間療癒自己的義式咖啡，選用衣索比亞，加上哥倫比亞、瓜地馬拉、宏都拉斯與巴西咖啡豆的組合，不僅透過全水洗的處理法，展現清晰明亮的風味層次，更能在溫潤的甜感中，感受到堅果與可可的豐厚氣息與韻味，搭配傳說中的咖啡機藝術品「Kees Van Der Westen Spirit 咖啡機」萃取出咖啡最完美的風味，一杯不簡單的咖啡。





此外，還有每日限量推出的「焦糖布丁」，以微苦但具有豐富焦糖氣息打底，上頭是口感細緻且紮實的布丁體，成熟大人的口味，非常適合需要療癒的時刻。另一個號稱為奶酥界PORSCHE的「香濃奶酥厚片」，主廚調配出最完美比例的甜鹹奶酥，搭配尋找已久的完美厚片，最後搭配細緻火侯，製作出帶著虎斑紋的香濃奶酥厚片，香濃不膩的氣息能瞬間療癒你的心靈。





NSFW Coffee & Pizza

營業時間：週一 ～ 週六 8:00 - 20:00 聯絡電話：(02) - 2722 - 0590

地址：台北市信義區忠孝東路五段68號1樓 (國泰置地大樓一樓 font)

N.S.F.W. IG：https://www.instagram.com/nsfw.taihu/



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