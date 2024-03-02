這樣喝會很旺！在台灣吃鳳梨代表會旺、生意會好、賺大錢，而大苑子季節限定水果系手搖杯「鳳梨冰茶、芭梨戀人」，特別選用台灣屏東高樹的台農17號鳳梨，不只是香甜好吃、打成果汁更是讓人一口接著一口停不下來，大苑子季節限定鳳梨手搖飲、搶攻必喝口袋清單。
推薦閱讀：國師開示的手搖杯！五桐號x唐綺陽12星座限定杯整套收藏，喝新配料「太妃珍珠」加濃版珍奶是我新歡。
大苑子秉持著對鮮果品質的堅持，選用來自屏東高樹的台農17號鳳梨，就是大家熟知的金鑽鳳梨。這一次季節限定「鳳梨冰茶、芭梨戀人」之中的鳳梨冰茶，無添加茶類，香氣十足，鳳梨香氣在嘴裡四溢，清甜中帶點金鑽鳳梨特有的微酸風味，會讓忍不住忘記是喝飲料、以為在吃水果。
此外，芭梨戀人 ，金鑽鳳梨結合甘甜芭樂，創造出這杯層次多變且口感豐富的飲品，只要一口，就能讓人馬上感受到鳳梨的酸甜滋味是如何巧妙交融在芭樂獨特的香氣和和甘味之中，一口氣品嚐到台灣最讓人喜歡的兩種水果，水果系手搖杯控怎麼能不喝。
大苑子 鳳梨系手搖杯
鳳梨冰茶售價75元(大杯)
芭梨戀人售價75元(大杯)
加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf