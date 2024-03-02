誰說吃不起台北頂級鐵板燒！位於林森北路的魚貫鐵板燒，至2022年開幕以來，變成為老饕心中的愛，以和牛、龍蝦、雪場蟹等頂級食材在鐵板上為大家展演一道道精彩料理秀，但客單價相對於其他高級餐廳而言更加平易近人，每人2000元有找就能品嚐到16道料理，紀念日來訂這家不怕荷包破洞，又能哄太座開心。







無菜單「魚貫鐵板燒」透過創新的鐵板燒技法，以當季新鮮頂級食材入菜，現場炙、炒、燒、煎等為饕客帶來頂級高檔的食材料理秀，更不同於其他高檔餐廳需提前預約、繳付訂金等繁複程序，只要走過路過就能進去吃日本和牛、澳洲水姑娘龍蝦，在開幕不到半年就被評為十大高CP值必吃無菜單鐵板燒。







一上桌就先提供濃郁「鱈場蟹茶碗蒸」開胃，整套餐點主打和牛五吃、龍蝦兩吃，特色料理包括自製「和牛松露煎餃」，在鐵板上煎出冰花，再用金箔點綴出奢華感，佐上酸甜的水雲醋解膩，是店內特色菜之一。還有微辣提香「和牛辣椒捲/剝皮辣椒」、切塊牛排「A5和牛/蒜味慕斯/糯米椒」、燉煮至入口欲化「和風滷牛筋/蘿蔔」、香氣十足的「牛筋炒飯」，讓人大飽口福。





魚貫鐵板燒 店家資訊

地址：台北市中山區林森北路622號

營業時間：12:00 ~ 14:30, 17:30 ~ 22:00

訂位專線：02-7729-9099

售價：一客1800元（外加10%服務費，只收現金）



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