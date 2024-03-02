星巴克買一送一真的沒在停！小資族最愛買一送一優惠中，人氣最高的非星巴克莫屬，只要是懂喝、懂省錢的，就一定之道在台灣喝杯星巴克也要看好日子，用一杯的價錢喝到兩杯星巴克，才最划算。這次再度推出買一送一優惠，在週一開工日讓上班族不憂鬱。







週一開工日星巴克又用買一送一慰勞上班族，這次將於3/4當天早上11點至晚間8點期間推出，經典拿堤、人氣醇濃抹茶、茶瓦納等系列通通買一送一，只要到門市購買兩杯特大杯同品項飲品，其中一杯就由星巴克夥伴免費招待。



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星巴克買一送一優惠活動

活動時間：2024/3/4，11:00-20:00

活動內容：活動期間至全台星巴克門市，購買兩杯特大杯/冰熱/口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。



注意事項：

1.每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

2.優惠品項依各門市現貨為準，不包含蜜桃百香抹茶那堤、星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

3.原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。

4.折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。

5.本活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；其他不適用門市如下:松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏。

6.詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。





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