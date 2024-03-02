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約會系雞蛋糕！寧夏夜市超人氣「泰嘟嘟」泰式雞蛋糕，五顏六色一份9顆、每顆都會讓人忍不住想都多吃兩口。

2024-03-02 文字：編輯 李維唐 攝影：編輯 李維唐 人氣：1,461
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編輯 李維唐

編輯 李維唐

堪稱台北市最強夜市、也是最多人氣小吃的寧夏夜市，這一次迎來了全新街邊甜點「泰嘟嘟」雞蛋糕，五顏六色繽粉的泰式雞蛋糕，一經推出就快速在ig社群掀起「必吃、必拍」熱潮。「泰嘟嘟」雞蛋糕使用泰國人最愛的香蘭（斑斕）為基底混合了麵粉、椰漿、雞蛋，讓每一口都很有泰味、又有一點台灣味。

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寧夏夜市 泰嘟嘟雞蛋糕
寧夏夜市 泰嘟嘟雞蛋糕

泰嘟嘟雞蛋糕表示，香蘭（斑斕）在泰國是十分在地的香料，也因為總公司主要是要辛香料的進出口，所以對於用料的品質及掌握度也十分的高，因為有這樣的背景，所以研發出最適合台灣人的品嚐的「泰嘟嘟」泰式雞蛋糕，一共有六種口味「香蘭原味、榴槤、泰奶、紫薯、椰奶、巧克力」。
寧夏夜市 泰嘟嘟雞蛋糕

並且，泰嘟嘟雞蛋糕老闆表示，第一次來吃的朋友都會建議選擇綜合，一盒9顆、六種口味，吃到自己喜歡的可以再來第二次選擇自己喜歡的口味。同時老闆也表示，最推薦一定是香蘭原味，再來就是不能錯過的榴槤口味，淡淡的榴槤香，一口咬下除了品嚐到雞蛋糕的香甜之外，一股讓人會停不下來的榴槤味，隨之而來，不會太直接、會讓人很自然的接受，不敢吃榴槤的朋友、都會忍不住多吃兩顆。
寧夏夜市 泰嘟嘟雞蛋糕

除了口味讓人喜歡之外，整體口感外酥內軟，泰嘟嘟雞蛋糕老闆接著表示，因為他們的麵糊都十分用心的調合，並且都是現烤給消費者，將麵糊擠上泰國花型銅盤爐具，蓋上鍋蓋烤約5分鐘，出鍋之一後，稍微等待塑型之後，就能品嚐到外表酥酥、內裏Q彈的泰式雞蛋糕。
寧夏夜市 泰嘟嘟雞蛋糕
寧夏夜市 泰嘟嘟雞蛋糕


寧夏夜市 泰嘟嘟雞蛋糕

地址：台北市大同區寧夏路60號
電話：02-8228-6177


寧夏夜市 泰嘟嘟雞蛋糕 口味 / 價格

口味：香蘭原味、榴槤、泰奶、紫薯、椰奶、巧克力
價格：一盒九入 / 100元

寧夏夜市 泰嘟嘟雞蛋糕

 

 

 

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雞蛋糕 寧夏夜市 夜市美食 泰嘟嘟(泰式雞蛋糕)
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