全球最美木棉花道回來了！隨著春天的腳步到來，各種花卉也開始爭奇鬥艷，從鬱金香、炮仗花、紫藤花、風鈴木再到現正滿開的木棉花，讓全台賞花迷一到週末簡直忙翻天，說到木棉花就不得不提到擁有「全球最美花街」之譽的台南白河「林初埤木棉花道」，除此以外台南其他地區與彰化境內也有不少內行才知道的木棉花道秘境，趕快來把這些地點一次收集，讓你的週末都被這些美麗火紅的花朵滿滿佔據。



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台南白河的「林初埤木棉花道」曾在2015年被西班牙旅遊網站「Boredpanda」選為全球最美花海街道之一，每年一到3月，總是會吸引人山人海的觀光客前來把握觀賞這些美艷紅花的最佳時間，但如果你不愛人擠人、又想要在車流較少的地方取景，就一定要來到位於彰化產業道路上的「竹塘木棉道」，由於周圍都是一片綠油油的稻田，因此朱紅色的木棉樹格外搶眼，也是不容錯過的追花熱點。





熱門木棉花道景點：白河林初埤木棉道

部落客 我的生活 我的世界 造訪 白河林初埤木棉道 說：

連綿超過數公尺的道路上，木棉花火紅盛開的美景是網紅IG人氣打卡聖地。染得橘紅的棉花道，兩側有著碧綠的稻田與紅、綠相間的蓮田，遼闊的田野風情與藍天白雲相互輝映...<全文介紹>



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#白河林初埤木棉道

地址：台南市白河區玉豐里林初埤

電話：無





熱門木棉花道景點：苓子寮木棉花道

部落客 阿萍阿裕玩樂誌 造訪 苓子寮木棉花道 說：

「苓子寮木棉花道」當木棉花開時，亮眼的火紅橘紅色系，每朵木棉花共有五片花瓣，盛開時在藍天下的木棉花拍起來更加妖艷美麗動人...<全文介紹>



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#苓子寮木棉花道

地址：台南市將軍區苓和里

電話：無



熱門木棉花道景點：漚汪木棉花道

部落客 阿萍阿裕玩樂誌 造訪 漚汪木棉花道 說：

「南21縣道木棉花道」木棉花花道主要位於南21縣道附近路段沿路兩旁，估計約有近600顆左右，整條路上的木棉花現在大爆開實在是一大亮點。<全文介紹>



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#漚汪木棉花道

地址：台南市將軍區南21鄉道

電話：無





熱門木棉花道景點：巴克禮紀念公園

部落客 飯桶家族 造訪 巴克禮紀念公園 說：

除了黃花風鈴木，從正面門進去的右側走道，就有一整排的木棉花，邊散步邊欣賞也多了一份閒情逸致，覺得到台南白河太遠，來巴克禮紀念公園，就能欣賞都市內的木棉花道。<全文介紹>



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#巴克禮紀念公園

地址：台南市東區中華東路三段357巷

電話：06-238-9673





熱門木棉花道景點：竹塘木棉花道

部落客 那倆人玩樂人生 造訪 竹塘木棉花道 說：

竹塘木棉道大概是彰化最好拍的木棉花之一。春天是木棉花盛開的季節，竹塘木棉道之所以好拍，是因為他是屬於產業道路，不像其他地方都是一般道路，車流比較少，相對拍起照片來更加安全。<全文介紹>



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#竹塘木棉花道

地址：彰化縣竹塘鄉光明路

電話：04-897-2001





熱門木棉花道景點：二林東螺溪木棉花道

部落客 皮皮君の旅遊。攝影 造訪 二林東螺溪木棉花道 說：

二林的木棉花道與最有名的台南白河林初埤木棉花道相比毫不遜色...二林木棉花道長達近1.4公里，佈滿豔橘火紅的木棉花，帶領遊客一睹季節限定的夢幻奇景。<全文介紹>



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#二林東螺溪木棉花道

地址：彰化縣二林鎮華崙里東螺溪西岸溪湖橋到代馬橋間

電話：無





熱門木棉花道景點：埤頭木棉花道

部落客 菓子の幸福週記 造訪 埤頭木棉花道 說：

三月天是木棉花爆炸的季節，染紅一整片天空，是網美跟攝影人的最愛捕捉的美景，彰化埤頭木棉花道擁有全台灣最長的木棉花道，趁著去台中玩耍，順路漫遊朝聖一番...<全文介紹>



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#埤頭木棉花道

地址：彰化縣埤頭鄉舊溪路木棉花道

電話：04-892-2117



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