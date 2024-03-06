跟著老司機吃高CP值美食！國外的觀光客來到台灣旅遊，印象最深刻的事情當中，一定會先想到「滿街都能看到小黃」，這也是因為台北競爭特別激烈，不少運將從清晨跑到深夜都不敢鬆懈，也不願隨意花大錢吃好料，久而久之就有許多計程車司機特別愛光顧的「便宜平價、開到深夜」超高CP值美食流傳出來，本文就要帶你來看看哪些是台北運將最愛的口袋名單，想省錢或是突然想吃宵夜時，殺到這些店就對。





小黃司機經常穿梭在各個大街小巷，多年來的經驗讓他們都知道哪些店家營業到深夜、或是想省錢的時候要到那裡尋找便宜的高CP值美食，像是老台北人一定都聽過的老字號「福德涼麵」，多年來秉持著24小時服務的精神，成為許多老司機心中最經典的深夜時堂；富有台北最強香腸攤之稱的泉州路「黃家香腸」，不管何時去都是大排長龍，雖然物價不斷上漲，卻依舊維持著親民的銅板假，讓不少人從小吃到大都會不時想念。





台北運將口袋美食：福德涼麵

部落客 海綿飽飽的鳳梨城堡 造訪 福德涼麵 說：

敢吃辣的朋友一定要加辣椒醬，味蕾直接昇華，讓涼麵的味道更加涮嘴，一口接一口停不下來，有些人喜歡加入芥末，這邊也有提供唷！<全文介紹>



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#福德涼麵

地址：台北市中山區興安街76號

電話：02-2503-8553





台北運將口袋美食：梁記嘉義雞肉飯

部落客 ifunny艾方妮的遊樂場 造訪 梁記嘉義雞肉飯 說：

吃雞肉飯最高的境界，就是把蛋黃戳破，將蛋黃與雞肉及白飯一起入口，那真是太令人滿足啊！嘉義雞肉飯的特色是淋上雞油或豬油，然後再淋上雞汁或醬汁。梁記做法也幾乎是這樣的順序。<全文介紹>



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#梁記嘉義雞肉飯

地址：台北市中山區松江路90巷19號

電話：02-2563-8356



台北運將口袋美食：阿榮羊肉飯

部落客 ✡水晶安蹄✡ 造訪 阿榮羊肉飯 說：

不加醬料前羊肉本身鹹淡就剛好，羊騷味難免還是有，有洋蔥跟蔥段的甜味，敢吃辣的一定要加他們的蒜頭辣椒醬油，吼～醬料、九層塔跟羊肉飯喇喇再吃，實在有夠涮嘴！<全文介紹>



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#阿榮羊肉飯

地址：台北市中正區三元街262號

電話：02-2303-6035





台北運將口袋美食：司機俱樂部

部落客 日本輕鬆玩。柴貓趴趴走 造訪 司機俱樂部 說：

開業已經有相當的年頭，「司機俱樂部」由本來的店面，擴展到隔壁新設一區用餐區，除中午時段之外，晚上營業到深夜1:30，讓深夜肚子餓的運將，也能吃上一碗熱騰騰的美味...<全文介紹>



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#司機俱樂部

地址：台北市松山區南京東路五段399之2號

電話：02-2749-3971





台北運將口袋美食：3元6虱目魚

部落客 寗好生活｜女子幸福學院 造訪 3元6虱目魚 說：

這樣的細薄又帶皮的魚片湯可真是第一次嘗試。清澈的湯頭以薑絲提點風味，虱目魚新鮮無腥味，比起一般的魚肉湯，這樣的做法細緻許多，就算給老人、小孩吃都合適...<全文介紹>



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#3元6虱目魚

地址：台北市中山區龍江路191號

電話：02-2517-1929





台北運將口袋美食：黃家香腸

部落客 Ruby說美食 享受旅行 造訪 黃家香腸 說：

排了15分鐘左右終於買到，當然要現場直接來吃一隻，香腸本身烤的真的是恰到好處，吃起來口感扎實也多汁，肥瘦的比例都調配的滿剛好的，不會過多的肥肉讓你吃到覺得噁心，鹹度的部分也恰到好處。<全文介紹>



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#黃家香腸

地址：台北市中正區泉州街32之3號

電話：02-2309-7428







台北運將口袋美食：阿桑蚵仔麵線、佳鑫檸檬

部落客 女子的休假計劃 造訪 阿桑蚵仔麵線、佳鑫檸檬 說：

排完黃家香腸走到隔壁這間白鍾元老師介紹的「阿桑蚵仔麵線、佳鑫檸檬」，一樣也是超人氣國民小吃，40年老店，帶著我的香腸入座內用，翹著二郎腿一口蒜一口香腸、再一口蚵仔麵線、最後再來一口金桔檸檬，好爽。<全文介紹>



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#阿桑蚵仔麵線、佳鑫檸檬

地址：台北市中正區泉州街32之2號

電話：0909-242-319

