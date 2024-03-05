青埔越來越美了！位於桃園中壢青埔特區的「桃園兒童美術館」，為全台唯一以現代藝術為主題的兒童美術館，預計將在4/3兒童節前夕對外開放試營運，佔地超過2000坪的空間，從建築外觀到室內設計和藝術展覽串連，為市民朋友提供從小培養美感的好去處。
以「遊樂化的展館、景觀化的建築」為概念設計，打造一座猶如山丘的美術館，三角形結構搭上白色基底和大面積玻璃窗，規劃「箱空間」、「山丘」以及「夾層空間」三個空間，有閉合式的展示空間，也有戶外展演平台，再搭配山丘斜坡的屋頂設計，讓人可以在高處欣賞藝術廣場、青塘園的綠意風光，整棟美術館就是一件大型裝置藝術品，並且將綠意植栽融入在其中，尚未開幕就讓熱愛打卡的網美等不及想衝。
為了歡慶開幕，於4/3~9/1期間全館免費入場，首檔展覽邀請知名插畫藝術家鄒駿昇操刀，以桃園市兒童美術館青埔館的山丘外觀，結合桃園在地航空、陴塘等城市特色，透過童趣樸拙的畫風呈現主視覺。預計四月開館也將推出一系列市集和講座活動，邀請大家一起探尋城市中的美。
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桃園市兒童美術館 青埔館
試營運：2024/4/3
青埔館地址：桃園市中壢區高鐵南路二段90號
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