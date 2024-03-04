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一天吃4餐150元有找！9間新莊銅板美食「4元水煎餃、15元綿綿冰」曝光，再逛免費夜景「中港大排光雕展」耍浪漫。

2024-03-04 文字：編輯 鄭雅之 綜合報導 圖片：新北水利局、各個部落客 人氣：2,536
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編輯 鄭雅之

編輯 鄭雅之

新莊人一年一度最浪漫的時刻回來了！正式邁入第四年的新莊中港大排光雕展，每年都帶給在地人滿滿的浪漫氛圍，今年特意以「幸福新北 戀戀中港」為主題，迎接3/14白色情人節到來，連綿數公里的中港大排上用百萬盞LED燈打造出新莊最美免費夜景，揪大家吃飽飯到中港大排散步。
新莊中港大排光雕 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
新莊中港大排光雕 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

今年規劃「守護愛情」、「愛情運河」、「愛情啟航」、「月光戀人」、「愛的迫降」與「愛情鞦韆」六大燈區主題，於每天晚間六點準時點燈，有巨型玫瑰花飄在粉色光河上的夢幻景緻；也有傾瀉而下的銀河瀑布造景；巨大手指愛心以及飛躍而上的絢彩鯨魚等，也準備重現鐵達尼號經典場景的「愛之船」、繽紛絢麗「愛情鞦韆」互動拍照區，讓人隨手拍都是絕美夢幻照。
 

新莊中港大排光雕 活動資訊

開展日：2024/3/1(五)  17：30於新莊區中港廣場舉辦
光雕展期：2024/3/1至3/24 
點燈時間：每日18：00至22：00
 

新莊中港大排光雕 交通資訊

捷運環狀線幸福站出口，沿幸福路往中華路二段方向步行約10分鐘。
搭乘公車99 、299至財源廣場步行約2分鐘。
新莊中港大排光雕 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
新莊中港大排光雕 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

然而小資情侶除了到訪新莊中港大排拍美照之外，新莊在地也隱藏許多老饕都激推的銅板美食等著你來發掘，熱賣超過百年的粿店、輔大學生天天吃不膩爆量羊肉飯、藏在黃昏市場中的大份量蔥蔬餅等，通通都只要銅板價就能吃到。窩客島特別整理9間新莊銅板美食，一天吃四餐150元有找超佛。
新莊銅板美食 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
新莊銅板美食 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。


新莊銅板美食：一口吃清蒸小肉圓

部落客 阿發的簡單幸福 說：
皮厚Q彈，相較一般清蒸肉圓常見的軟爛口感，這很具咀嚼勁。大概只有在地居民才知道，鐵皮屋下的20年高人氣老店攤。<全文介紹>

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#一口吃清蒸小肉圓
地址：新北市新莊區裕民街85巷17號
電話：02 2243 9100
一口吃清蒸小肉圓 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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新莊銅板美食：新莊羊肉榮

部落客 ifunny艾方妮 說：
一大早六點半就開業，賣到下午三點就打烊，若是太晚來就吃不到！現場廚房大火爆炒出羊肉的香氣，鑊氣十足且沒有羊羶味！桌上有免費的九層塔、辣椒蒜隨意加，整個味道好豐富！<全文介紹>

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#新莊羊肉榮
地址：新北市新莊區後港一路160號
電話：0958 556 580
新莊羊肉榮 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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新莊銅板美食：忠將蔥蔬餅

部落客 阿發的簡單幸福 說：
配料有九層塔、蛋、大量的青菜，香氣十足且營養滿滿~餅皮外表金黃酥香，內為層層絲片狀，看起就很好吃~<全文介紹>

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#忠將蔥蔬餅 
地址：新北市新莊區中華路一段182號
電話：0937 029 701
忠將蔥蔬餅 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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新莊銅板美食：魯肉發無刺虱目魚粥

部落客 布咕布咕 說：
如果食量不大的話，建議點小碗魯肉飯就好了，不然就一個大碗魯肉飯會吃到很撐。不得不說，吃了十五年味道一樣的好。<全文介紹>

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#魯肉發無刺虱目魚粥
地址：新北市新莊區中正路730-18號
電話：02 2902 6322
魯肉發無刺虱目魚粥 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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新莊銅板美食：蟹殼黃蔥酥餅

部落客 算命的說我很愛吃 說：
滿滿餡料只要15元就能吃到，還有芋頭餅和紅豆餅等口味，走過路過千萬不要錯過！<全文介紹>

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#蟹殼黃蔥酥餅
地址：新北市新莊區四維97巷之3巷
電話：0939 257 436
蟹殼黃蔥酥餅 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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新莊銅板美食：真好味水煎餃

部落客 阿發的簡單幸福 說：
下新莊地區的高人氣銅板美食～整體調味也不重，但淋上辣椒片醬油後，整個吃起來又很過癮！<全文介紹>

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#真好味水煎餃
地址：新北市新莊區富國路19巷口
真好味水煎餃 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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新莊銅板美食：新莊阿茶芋圓

部落客 陳小可的吃喝玩樂 說：
熱呼呼現煮的芋圓和地瓜圓加入碗中，聞到更濃郁的芋頭香氣，芋圓看起來好Ｑ喔！<全文介紹>

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#新莊阿茶芋圓
地址：新北市新莊區新莊649巷40號
電話：0935 692 296
新莊阿茶芋圓 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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新莊銅板美食：阿瑞官粿店

部落客 D&W黑白雙搭 說：
真的會一吃就變成老主顧，這個草仔粿內餡真的只能用爆量誠意滿滿說這間店真的很厲害。<全文介紹>

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#阿瑞官粿店
地址：新北市新莊區新莊路49號
電話：02-2992-8796
阿瑞官粿店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
阿瑞官粿店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。


新莊銅板美食：零下21度C

部落客 是艾思，不是火拳。 說：
多種口味的綿綿冰、芋頭沙等冰沙皆是闆娘自己製作，不添加任何色素、香精及果糖，一球綿綿冰價格為＄15，想要有多一點咀嚼感的人還能搭配黑糖圓或是包心圓。<全文介紹>

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#零下21度C
地址：新北市新莊區中和街94號
電話：0923 225 183
零下21度C / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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