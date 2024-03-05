手搖杯就是台灣人的「水果飲料店」，只要到了水果盛產的時候，人氣手搖杯都會推出全新的季節限定水果飲料。超人氣迷客夏為了讓水果控有最美味的葡萄手搖杯可以喝，特別於3/6推出春季新品「葡萄初戀季」巨峰啵葡綠、巨峰莓果啵啵、巨峰葡萄優酪，要用台灣在地巨峰葡萄陪手搖杯控談一場春夏水果戀愛。
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迷客夏表示，今年「葡萄初戀季」新品全系列皆選用最純粹、無添加人工香料和防腐劑的台灣在地巨峰葡萄，並且嚴謹清洗滅菌、一定通過農藥殘留檢驗。巨峰葡萄顆顆外型圓潤飽滿、果肉香甜多汁，還有「葡萄之王」的美稱。整顆帶皮葡萄費時熬煮，雖然工序繁複，卻可以確保葡萄的醇香濃郁，完美還原出葡萄最原始的風味。
其中「巨峰啵葡綠」一定要喝、不能錯過，香甜巨峰葡萄搭配清新茉香綠茶，入口還吃得到脆啵啵球和綠茶凍雙配料。邊喝水果、邊喝茶，讓人一口接著一口停不下來。「巨峰莓果啵啵」這一杯則是選用巨峰葡萄配上蔓越莓汁，雙果茶的巧妙搭配交織出酸甜炫風。同樣加入脆啵啵球和綠茶凍雙配料，用舌尖探索每一層不同的滋味。
最後，讓人喜歡的超級組合「巨峰葡萄優酪 ft. 馬修嚴選」迷客夏攜手台灣優格品牌馬修嚴選，推出葡萄口味酸甜優格冰沙飲。巨峰葡萄冰沙加入綠光鮮奶，再搭配馬修嚴選優格和綠茶凍。一杯飲料就含有億級活性乳酸菌，口感綿密柔順，一次補足好菌。
迷客夏葡萄初戀季
販售期間：2024年3月6日起至售完為止
新台味系列：
巨峰啵葡綠 (L)：$75
巨峰莓果啵啵 (L)：$75
巨峰葡萄優酪 (M)：$85
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