超萌嚕嚕米蛋糕準備吃起來！位於東京的「文明堂東京」是不少人到日本旅遊時，一定會買回國當伴手禮的知名糕點店，除了紅豆銅鑼燒以外，許多觀光客更不會錯過招牌的蜂蜜蛋糕，最近文明堂東京就為了今年的母親節，首度聯名嚕嚕米打造出2款萌度爆表的蜂蜜蛋糕，其中一款甚至採用超精緻的桐木盒包裝，讓大家吃完之後還能繼續當作小物收納盒，吸睛度堪稱一流。
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▲圖片來源／株式会社文明堂東京
起源於長崎、並以長崎蛋糕起家的文明堂，對於台灣人和日本人來說，已是舉國聞名的伴手禮百年老店，分布於東京各大鬧區的「文明堂東京」門市，除了蜂蜜蛋糕以外，許多觀光客必買的產品之一還有紅豆銅鑼燒，最近更是首度和超可愛的嚕嚕米家族合作，以嚕嚕米的媽媽為靈感，推出2款尺寸與圖案都不一樣的「嚕嚕米蜂蜜蛋糕」，就是要陪伴全天下的媽咪們度過一個甜蜜又有質感的母親節。
▲圖片來源／株式会社文明堂東京
其中便宜又實惠的「嚕嚕米方形蜂蜜蛋糕」，堅固的高級紙製外盒以少女系的粉紅色作為底色，上面印有嚕嚕米媽媽和小不點的身影，打開盒子後就能聞到蛋糕飄出優雅的蜂蜜與濃郁的蛋黃味，這是因為在製作過程中特別以「蛋黃5：蛋白3」的比例分配，並盡可能減少小麥粉的用量，才能享用到濃厚的蛋香味，最可愛的是蛋糕上還有彩色的嚕嚕咪媽媽圖案，讓人一口都捨不得吃下去。
▲圖片來源／株式会社文明堂東京
而另一款則是高級精緻的「嚕嚕米長條蜂蜜蛋糕」，同樣都是甜點職人們以文明堂100多年來的烘焙技術製作而成，並加入了關鍵的大顆粒中雙糖，增強蛋糕的濕潤度，最後在蛋糕表面上以糖粉撒上小不點與「Thanks Mom」的暖心字樣，再用高質感的桐木外盒包裝，吃完之後還能當作小物收納盒，可說是兼顧美味與實用的超棒孝親蛋糕。
▲圖片來源／株式会社文明堂東京
日本文明堂東京 嚕嚕米母親節蜂蜜蛋糕
販售日期：2024年4月12日
價格：嚕嚕米方形蜂蜜蛋糕1,500日圓、嚕嚕米長條蜂蜜蛋糕4,500日圓
▲圖片來源／株式会社文明堂東京