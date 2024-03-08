阿里山櫻花都開好了！每年一到3月，台灣、日本、韓國等亞洲各地的櫻花都紛紛綻放，位於南方的台灣更是年年都搶先迎來這些粉紅嬌客，如今阿里山櫻花已經正式盛開，讓全台賞花迷都已經準備好下一站就衝嘉義，但對於新手遊客來說，該把握哪些賞櫻地點就是一門學問，趕快跟著窩客島的腳步，把嘉義最好拍、最搶手的賞櫻秘境記下來，就算沒錢出國看櫻花，在台灣一樣能拍出偽出國的賞櫻打卡照。



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隨著時序正式進入3月，正是嘉義阿里山各地櫻花盛開的最美時節，對於特別喜愛拍照的遊客來說，能同步拍到阿里山小火車與櫻花同框的「沼平車站櫻木鐵道」絕對是必生不能錯過的景點；而擁有全台最美派出所之稱的「阿里山派出所」，不僅門口附近櫻花如海綻放，還有激似東京鐵塔的無線電塔能夠一同入鏡，讓你在櫻花花海包圍當中彷彿一秒來到小日本。





嘉義賞櫻秘境：中興製茶所

部落客 道格拉斯.方/DouglasFang 造訪 中興製茶所 說：

其實中興製茶所的櫻花真的開得很茂盛，加上這裡的櫻花樹種植了不少棵深粉色的昭、淡粉色的櫻與椿寒櫻與一旁綠油油且高低起伏的茶田搭配後方綿延山林，這四個元素加在一起，構成了一幅美麗的圖畫...<全文介紹>



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#中興製茶所

地址：嘉義縣阿里山鄉238之3號

電話：05-256-2778





嘉義賞櫻秘境：沼平車站

部落客 安妮與沙小郭的旅行札記 造訪 沼平車站 說：

話說沼平車站、沼平公園這個名字本身就很日式呢！阿里山櫻花季的主角就是染井吉野櫻，吉野櫻的花瓣顏色，在花朵剛開始綻放時呈現為白色。等到完全綻放時，會逐漸轉為淡淡的粉紅色，也是在日本很常見的櫻花品種。<全文介紹>



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#沼平車站

地址：嘉義縣阿里山鄉

電話：無



嘉義賞櫻秘境：祝山觀日步道

部落客 秘密女孩Viki 造訪 祝山觀日步道 說：

祝山觀日步道從沼平公園為起點，路程約40分鐘。步道依山而建，行走在杉林間，櫻花盛開時，更是絕佳的觀賞地點。你也可以搭乘天未亮就發車的祝山觀日火車前往，在祝山觀日平台迎接日出後，回程再漫步祝山觀日步道...<全文介紹>



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#祝山觀日步道

地址：嘉義縣阿里山鄉

電話：05-267-9917





嘉義賞櫻秘境：阿里山派出所

部落客 安妮與沙小郭的旅行札記 造訪 阿里山派出所 說：

被號稱為最美的派出所，因為整個被櫻花花團錦簇的包圍。開的非常奔放～粉嫩的櫻花整個很療癒。<全文介紹>



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#阿里山派出所

地址：嘉義縣阿里山鄉中正村東阿里山62號

電話：05-267-9975





嘉義賞櫻秘境：阿里山青年活動中心

部落客 球球今天要幹嘛 造訪 阿里山青年活動中心 說：

阿里山青年活動中心的外觀充滿了鄒族的風格，很有在地的味道，過年期間入住通常都會遇到櫻花季，所以一抵達外面就會有一片櫻花林...<全文介紹>



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#阿里山青年活動中心

地址：嘉義縣阿里山鄉106號

電話：05-267-9561

