在日本擁有超高人氣的「時髦的安吉小姐」確定來台灣了，這一次是由7-ELEVEN獨家推出「時髦的安吉小姐」的限定商品，並以「春遊野餐」、「實用包袋」、「傘具/3C」三大主軸開發出超過18款限定生活小物，有馬克杯、圓盤、保冰杯、筆電包、鳥籠傘等，最低49元起就可以擁有時髦的安吉小姐。



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日本超人氣的「Angie La Coquette時髦的安吉小姐」是一隻擁有特殊雙瞳的白貓，傲驕又優雅的形象在日本迅速竄紅，在日本當地與不少百貨公司異業結合推出時髦的安吉小姐的快閃店，日前發布的時髦的安吉小姐貼圖更是迅速突破萬次下載量。





這一次7-ELEVEN與日方獨家合作開發出多款「時髦的安吉小姐」的商品，其中包含了外出野餐、露營必備「時髦的安吉小姐餐盤」、「手提保溫保冰兩用杯(預購)」、「時髦的安吉小姐鳥籠直傘-粉櫻」。以及2款兩用電腦包、可微波陶瓷碗、簡約帆布手提袋、口袋行動電源等實用小物。





此外，除了限定「時髦的安吉小姐」的獨家商品之外，只要在自3月6日至5月6日止，活動期間購買Angie La Coquette時髦的安吉小姐」周邊商品登錄消費發票，就有機會抽中鑰匙圈、20吋行李箱、輕巧化妝箱、抱枕玩偶，等限定非賣品好禮。







7-ELEVEN X時髦的安吉小姐 獨家商品總覽

時髦的安吉小姐餐盤(花月/紅月) 199

時髦的安吉小姐簡約帆布手提袋(白/黑) 249

時髦的安吉小姐迷你濕巾(4包×8抽)春櫻 49

時髦的安吉小姐鳥籠直傘-粉櫻 299

時髦的安吉小姐陶磁窄口馬克杯(預購) 379

時髦的安吉小姐手提保溫保冰兩用杯(預購) 780

時髦的安吉小姐可微波陶磁碗(黃/白)預購 349

時髦的安吉小姐兩用電腦包(牛仔藍/米白)預購 749

時髦的安吉小姐口袋充(愛心款/玫瑰款) 預購 990

時髦的安吉小姐收納化妝包(紅/米白) 249

時髦的安吉小姐自動折傘(霧雨/春曉) 499



7-ELEVEN X時髦的安吉小姐 加碼抽獎活動

消費者自3月6日至5月6日止，活動期間購買安吉小姐周邊商品登錄消費發票，就有機會抽中鑰匙圈、20吋行李箱、輕巧化妝箱等限定非賣品好禮。

活動網址: https://angielc.tw/

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