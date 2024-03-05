台灣全家就有藍莓霜淇淋！懂吃、懂享受的就一定知道「山丘藍 台灣藍莓」的存在，為台灣第一個在地藍莓品牌，打破藍莓只能吃進口的魔咒。於去年首次在店鋪中販售，便瞬間搶購一空。如今再度進入藍莓產季，於即日起在全台門市開賣獨享版山丘藍台灣藍莓，讓你在家樓下全家就能吃到最新鮮的山丘藍 台灣藍莓。更同步預告四月份霜淇淋口味「山丘藍藍莓霜淇淋」，讓藍莓控等不及想要吃。
強調「昨日還在樹上，今天就在消費者手上」的山丘藍台灣藍莓，從嘉義阿里山產地直送到全台全家門市中，每一顆飽滿鮮甜的台灣藍莓，皆100%無農藥殘留，讓許多吃過的人都直呼「回不去了」，快趁著3、4月產季到全家吃。除了有實體門市的70克單人輕享盒，現折20元優惠；在全家線上通路也有100克6入裝山丘藍禮盒組，無論送禮自用都適合。
並推出山丘藍台灣藍莓APP「集章趣」，買1盒集1盒，集滿3章可兌換山丘藍69元單盒優惠券，若集滿5章直接免費送一盒。也破天荒由官方搶先預告四月份霜淇淋新口味為山丘藍台灣藍莓，嚴選最鮮甜山丘藍藍莓製作，再也不用羨慕馬來西亞全家有藍莓霜淇淋，但是否會和海外一樣和寶可夢聯名推出耿鬼包裝，目前尚未公告，請持續鎖定窩客島報導。
推薦閱讀：抹茶可麗露霜淇淋！抹茶控激動「全家靜岡抹茶霜淇淋」3大隱藏版吃法曝光，「13款抹茶甜點」整片綠油油都想吃。
▲圖片來源 IG @FamilyMart Malaysia。
全家 山丘藍台灣藍莓
1、70克單人輕享盒
售價：129元、特價109元。
2、100克6入組禮盒
購買通路：全家行動購、全+1商城、全+1社群電商同
售價：1091元，特價909元。
全家 山丘藍台灣藍莓霜淇淋
開賣日：2024年4月份
加LINE官方好友掌握最新優惠訊息
窩客島官方LINE：https://lin.ee/CNXVF2Bf