奇奇蒂蒂粉絲不能錯過！身為迪士尼的超人氣動物角色，奇奇蒂蒂的人氣完全不輸小熊維尼，只要推出周邊，沒有一次不引起粉絲搶購，如今這兩隻超萌的花栗鼠即將迎來誕生81週年的生日，日本迪士尼專賣店特別為了牠們推出一系列以「恐龍」為主題的可愛限定商品，從環保購物袋、絨毛玩偶、水瓶等多種生活系周邊一應俱全，就是要讓奇奇蒂蒂粉絲心甘情願掏出錢包整套收藏。
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▲圖片來源／ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社
別以為迪士尼最會搶錢的只有小熊維尼或米奇，逗趣可愛又充滿活力的花栗鼠組合「奇奇蒂蒂」可是擁有不少忠實粉絲，為了迎接牠們即將到來的4月2日誕生日，吸金程度一流的日本迪士尼專賣店，最近宣布將於2024年3月12日起推出一系列「恐龍系奇奇蒂蒂周邊」，消息一出讓粉絲們立刻融化、只想整套收編。
▲圖片來源／ウォルト・ディズニー・ジャパン株式会社
在這次的新品當中，每項周邊的奇奇蒂蒂都穿上了可愛的恐龍睡衣，其中特別薦鐵粉一定要手刀買起來的重點品項，分別有「環保購物袋、絨毛玩偶、絨毛鑰匙圈、小毛巾、束口袋」；而上班族經常會在辦公室使用到的「盒裝便利貼組、繽紛亮片水瓶」也是不容錯過的收藏，全部都讓粉絲們一口氣買個過癮。
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日本迪士尼周邊專賣店當中，還有一個名為「Urupocha-chan」系列的掌中型絨毛玩偶，在這次的新品裡也推出身穿恐龍裝的奇奇蒂蒂限定商品，最可愛的是兩隻花栗鼠的恐龍帽還可以拆卸，不管是放在家中或辦公室，都讓人覺得療癒度滿點。
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日本迪士尼 奇奇蒂蒂恐龍裝周邊
販售日期：2024年3月15日（2023年3月12日於東京迪士尼旗艦店、迪士尼樂園度假園區商店、迪士尼官網提前販售）
販售地點：東京迪士尼旗艦店、日本迪士尼專賣店、迪士尼樂園度假園區商店、日本迪士尼網路商店
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