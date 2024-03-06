對於許多懂吃的台北人來說「君悅」的漂亮廣式海鮮餐廳是不能錯過的必吃「中式」餐廳，不論是粵菜、港點、還是經典中菜，都有著不能被取代的地位。這一次漂亮廣式海鮮餐廳推出全新週末限定「花樣年華・港式午茶」，除了可以品嚐到最正宗的港式午茶，更搭乘電影主題情境、享受沉浸式體驗旗袍換裝樂趣。
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君悅表示，這一次週末限定「花樣年華・港式午茶」推薦菜色包含了有，廣式燉湯、經典熱賣港式蒸點及炸物、主餐結合執行總主廚陳萬欽50年家傳點心秘方，任選糯米雞或香菇薑汁雞肉包，甜點則推出銀耳杏仁茶等。
其中，主食方面大推「香菇薑汁雞肉大包」按秘方麵團比例手擀老麵外衣，搭配煸炒生薑、雞肉及豬肉，再添入臘腸片、北菇與水煮蛋，肉包外皮柔韌相間、麵香十足，內餡咬下精華湯汁脂香欲滴，滿溢薑香與臘味相繼撲鼻。
此外，「廣式老火燉湯」遵循港式煲湯老火模式，選用受熱均勻砂鍋，以肥瘦均勻豬腩排、蘋果、白木耳燉煮湯底，時長超過六小時，萃鍊其中果香甜味與膠質精華，添入無花果及台灣選土雞腿肉，大塊肉丁吸附湯汁，絲滑潤口湯頭底蘊，溫補暖胃、喝一口就會愛上。
還有「松露蝦餃」手打7克超薄餡皮打造剔透外層，包覆松露與寶島草蝦，大火蒸熟，將松露海味鮮甜鎖汁其中；「水晶翠玉餃」掌握晶透秘訣則需拿捏地瓜粉及太白粉黃金比例，以65度火溫燙熟外皮後包入小白菜、杏鮑菇及貢菜，蒸至外皮透亮。
君悅 漂亮中餐廳「穿旗袍、吃港點」正宗港式午茶
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