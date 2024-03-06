芋泥金沙生吐司，芋頭控排隊等出爐！文青生吐司品牌Niko bakery，這次特別針對芋頭控，推出全新口味「芋泥金沙生吐司」期間限定開賣，每間店一天只出爐開賣一次，超療癒芋泥餡、奶黃醬，讓芋頭控準時排隊，說什麼就是要買到。
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Niko bakery全新限定口味「芋泥金沙生吐司」，特別選用法國蒙太古奶油芋泥餡，搭配屏東紅土鴨蛋製作的「奶黃醬」作為生吐司內餡，生吐司基底則使用奶油乳酪、法國鮮奶油製作，打造濃厚奶香味，與芋泥、奶黃醬搭配出鹹香涮嘴口感，是芋頭控一定要嚐鮮的新口味。
期間限定的「芋泥金沙生吐司」在Niko bakery門市、快閃店同步供應，每週限定星期二、四、五、六、日開賣，常態門市13:30出爐，快閃店14:30出爐，一定要抓準時間別錯過。除了常態門市之外，近期在信義區新光A9館B1，也有Niko bakery快閃店，想吃新口味「芋泥金沙生吐司」在信義區就能買到。
Niko bakery 芋泥金沙生吐司
出爐日：每週二、四、五、六、日限定
出爐時間：門市13:30 / 快閃店14:30出爐
niko bakery門市資訊
niko bakery 華山店
地址：台北市中正區忠孝東路二段23號1樓
niko bakery 迪化店
地址：台北市大同區迪化街一段19號
niko bakery 信義A9快閃店
活動期間：新光三越信義A9 B1(春水堂前)
活動地點：2024/2/14(三)~4/10(三)
詳細活動規範及供應情形，依 niko bakery 官方公告為準。