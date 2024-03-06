早餐就到全家吃！無論是趕打卡的上班族，還是趕在鐘聲響起進學校的學生，拿了就走不用等的早餐就是最好的選擇，為了讓大家一早也能享受美味早餐，全家這次和早餐推廣大使YouTuber陪沈團的沈自創品牌「沈早俱樂部」沈早俱樂部聯名，在實體店鋪中推出3款三明治，其中鄉民最推的早餐店隱藏獵奇吃法「草莓肉鬆蛋三明治」，也在全家冷藏櫃中現身。





堪稱超商界最會玩鮮食聯名的全家，這次再度跨界和YouTuber聯手，首次和陪沈團自創品牌「沈早俱樂部」推出線上線下聯名早餐鮮食。實體門市以三明治為主打，有鄉民激推早餐店隱藏版「草莓肉鬆蛋三明治」，草莓醬、肉鬆和烤蔥蛋獵奇組合在一起，鹹甜滋味意外超搭，現在到全家就能吃到。





還有一大早需要來點嗆辣提神「起司芥末蛋沙拉三明治」，以及鹹甜不膩口的「草莓海鹽乳酪三明治」為大小朋友都會愛的新品。三款聯名三明治搭配店內Let’s Café、私品茶等40款指定飲品，可享有59元餐促優惠，早餐就用銅板價快速解決。







全家電商平台「全家行動購」也同步開賣3款聯名冷凍貝果堡，均一價79元的滿料貝果，有香濃松露白醬「德腸尬松露蛋貝果堡」、誠意十足的滿料「菇菇尬培根蛋貝果堡」和鹹甜「花生煉乳滑蛋貝果堡」，無論是早餐、下午茶還是宵夜，隨時想吃就能吃到。若是透過全家店長LINE群組「全+1社群電商」，還可享團購價69元，買3件再打85折，平均單件不到59元。



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全家Ｘ沈早俱樂部早餐新品推薦

品項、售價：

草莓肉鬆蛋三明治 42元

起司芥末蛋沙拉三明治 49元

草莓海鹽乳酪三明治（3/13 開賣） 39元

優惠：搭配指定飲品享59元餐促優惠。



全家Ｘ沈早俱樂部早餐 全家行動購販售

品項、售價：

德腸尬松露蛋貝果堡 79元

菇菇尬培根蛋貝果堡 79元

花生煉乳滑蛋貝果堡 79元

優惠：全+1社群電商團購優惠價單件69元、3件85折。



早點來全家 抽獎趣活動

活動期間：113/02/14(三)∼113/03/19(二) (共5週)

活動案型：會員於活動期間內，購買餐餐超值配49元/59元/69元組合餐任1組，並於結帳時報會員或出示APP會員條碼，即可獲得1次抽獎機會（可累贈），有機會抽中蘋果系列商品，買越多獲獎機會越大。



獎項：

(1) iPhone 15 Pro（256GB），1名

(2) MacBook Air 15吋（256GB），1名

(3) Apple Watch Series 9，3名



備註說明：

(1) 指定商品不包含社群電商、全+1商城、隨買跨店取、全家行動購等及團購商品。

(2) 最終指定商品品項以全家活動官網公告為主。