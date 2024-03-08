誰說買一送一怕揪不到咖，我自己喝兩杯！7-ELEVEN自3/8起推出「超值五六日」飲品優惠、接著「白色情人節優惠」，連續8天都有指定飲品買一送一，總共有7大飲品，從咖啡、珍珠撞奶、冰淇淋紅茶通通都有，買一送一才不怕喝膩，而且自己獨享兩杯也喝得很爽。



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7-ELEVEN本週推出兩波「買一送一」優惠活動，正好串連8天都有「買一送一」小確幸。在3/8-3/10搶先登場的是星期五、六、日專屬週末優惠，指定品項「CITY CAFE厚乳拿鐵、CITY CAFE大杯燕麥拿鐵、CITY PRIMA大杯精品美式、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶」同品項、同冰熱任選買一送一。





此外，因應接下來314白色情人節，在3/11-3/15更針對「CITY CAFE濃萃美式(冰/熱)、大杯卡布奇諾(熱)、CITY TEA冰淇淋紅茶(冰)」推出買一送一優惠。如果想要一個人獨享，7-ELEVEN同步推出OPENPOINT線上優惠組合，「熱卡布奇諾咖啡、厚乳拿鐵咖啡」同品項買2送2，自己喝5折咖啡省一波。



7-ELEVEN門市CITY系列超值五六日活動

活動時間：3月8日至3月10日

活動內容：CITY CAFE厚乳拿鐵、CITY CAFE大杯燕麥拿鐵、CITY PRIMA大杯精品美式、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶，通通享有同品項冰熱任選買一送一。

(CITY PRIMA、熱燕麥拿鐵限指定門市販售)



7-ELEVEN門市CITY系列白色情人節優惠活動

活動時間：3月11日至3月15日

活動內容：CITY系列白色情人節優惠，活動期間可享CITY CAFE濃萃美式(冰/熱)、大杯卡布奇諾(熱)、CITY TEA冰淇淋紅茶(冰)等，指定同品項買1送1。

(現萃茶限指定門市販售)



OPENPOINT行動隨時取 白色情人節優惠活動

活動內容：3月11日至3月15日推出白色情人節CITY系列指定活動案型限時5天。

活動內容：

CITY CAFE熱卡布奇諾咖啡(大)買2送2，每日限量2萬組。

CITY CAFE厚乳拿鐵咖啡(大)買2送2，每日限量2萬組。

CITY CAFE冰太妃焦糖風味瑪奇朵/冰焙烤榛果風味拿鐵任選買5送2，最多省130元，限量3萬組。

CITY PEARL咖啡珍珠歐蕾買5送2，最多省150元，限量3萬組。

CITY PRIMA冰精品燕麥拿鐵買5送2，最多省220元，限量3萬組。

CITY TEA珍珠椰果四季春/統一布丁奶茶買5送2，最多省130元，限量1萬組。



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。