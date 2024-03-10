2024年櫻花預測大公開！眾所盼望的3月賞櫻季終於正式到來，對於打算到日本賞櫻的民眾來說，每年「日本氣象株式會社」、「weather map」、「日本氣象協會」這些預測開花時間的熱門網站，都是要鎖定的重要指標，而根據最近一次於3月7日發表的預測當中，東京最快可能將在2024年3月18日迎來全國第一波的開花日，趕緊來看看日本全國各地的櫻花「開花日、滿開日」情報，才讓自己在對的時間拍到最美的櫻花姿態，讓賞櫻之旅不留下遺憾喔。



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▲圖片來源／photoAC



什麼是「開花日」和「滿開日」？

只要你曾關注過櫻花的開花預測情報，一定都會看到「開花日」和「滿開日」這2個不同的名稱與預測日期，由於日本氣象廳在日本全國各地都種植了「染井吉野櫻」的標本樹來觀測，一旦標本木的櫻花達到5～6朵開花量，當天就會被定義為當地的「開花日」；若整棵標本數開花數量達到80％以上，則會成為所謂的「滿開日」，而開花日與滿開日通常差距約一週左右，因此想要看到最茂盛的櫻花飛舞模樣，就要鎖定在「滿開日」前往你想要賞櫻的地區。

▲圖片來源／福島縣觀光復興推進委員會



2024年「weather map」櫻花開花日預測

大約從每年2月開始，「weather map」、「日本氣象株式會社」、「日本氣象協會」就會陸續發表櫻花開花的預測日期，並隨著氣候變化，不定時發表修正後的預測日期，以Weather map目前最近一波3月7日發表的結果來看，預測到今年最早開花的是東京的3月18日，緊接著分別是福岡與名古屋的3月19日、大阪的3月24日、仙台的3月27日、新潟的4月4日，以及最晚開花的札幌4月27日。

▲圖片來源／weather map



2024年「日本氣象協會」櫻花開花日預測

不少人到日本玩一定要下載的超準天氣預報APP「tenki.jp」，就是由日本氣象協會開發的免費應用程式，而日本氣象協會最近一次於3月8日發表的結果當中，可以看出再度因為暖冬關係，開花日仍比往年的平均日期稍早一些，最早的東京、高知預期將在3月19日迎接開花日，緊接著是福岡的3月20日、京都與名古屋的3月21日、大阪與廣島的3月22日、鹿兒島的3月27日、石川金澤的3月28日、福島與仙台的3月31日、長野的4月3日、青森的4月18日、札幌4月27日，與最晚開花的釧路5月13日。

▲圖片來源／日本気象協会 ▲圖片來源／photoAC

2024年「日本氣象株式會社」櫻花開花日預測

在3大熱門櫻前線預報網站當中，日本氣象株式會社預測的開花日，平均幾乎都比其他2個網站還來得晚，甚至全國最早開花的地點也不一樣，像是最早迎來開花日的地點為名古屋的3月20日，接著為福岡的3月21日、東京的3月23日、大阪的3月25日、仙台的4月3日，以及最晚開花的札幌5月1日。

▲圖片來源／日本気象株式会社



把握出發日！各地賞櫻日期建議

看完了以上3個網站的櫻花開花預測，如果想要把握開花日賞櫻，保險起見會建議在3月最後一週前往「東京、京都、大阪、名古屋、高知、福岡、廣島」等地，4月第一週則建議往「長野、仙台、福島、金澤、鹿兒島」地區，如果4月中旬才打算出發則以「秋田、青森」為佳，若想抓住賞櫻最後的尾巴，不妨選在4月底造訪北海道的札幌，才有較大機率能拍攝到櫻花開得最嬌豔的模樣。

▲圖片來源／photoAC