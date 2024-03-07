抹茶控最愛的辻利茶舗又出新品了！京都百年抹茶老店「辻利茶舗」，以各式各樣創意抹茶飲品和甜點為主打，讓抹茶控每個季節都有藉口去吃下午茶療癒一下。這次結合春日粉嫩櫻花，推出全新夢幻抹櫻系列。並將於3/8再度快閃到台中中友百貨，限時推出買一送一抹茶下午茶優惠，讓中部抹茶控等不及想要衝去朝聖。







一期一會最浪漫的辻利茶舗櫻花祭即將登場，櫻花粉搭上抹茶綠的新飲品、新甜點，首推初登場的「抹櫻巴斯克」，選用鹿兒島火香系抹茶「丸香」製成，搭上香濃的抹茶乳酪和日本國產鹽漬八重櫻慕斯，上頭再用草莓白巧櫻花花瓣點綴，微鹹微甜的滋味，讓人一口口吃不停。有販售切片和6吋蛋糕選擇，無論是一人獨享、揪人開趴都很適合。







去年熱賣的抹櫻系列人氣款「抹櫻拿鐵(冷/熱)」也強勢回歸，漸層抹茶櫻花拿鐵整杯少女感十足。而熱銷款冰心大福也推出「櫻花冰心大福」口味，將日本國產八重櫻漬鹽拌入北海道中沢鮮奶油中，搭上Ｑ彈大福皮，層次感極為風味。而遠百信義A13門市限定推出「春日抹櫻套餐」，抹茶霜淇淋、抹櫻拿鐵、櫻花冰心大福、抹櫻巴斯克和櫻花水信玄餅，一次擁有超幸福。





辻利茶舗 台北遠百信義店 店家資訊

地址：台北市信義區松仁路58號B3F， 遠百信義A13

電話：02-27251878



辻利茶舗 台中中友快閃資訊

地址：台中市北區三民路三段161號B棟13樓，中友百貨



辻利茶舗 台中中友快閃店抹茶買一送一優惠

優惠活動：

1、3/8(五)-3/11(一)買人氣「辻利濃茶卷乙片」即贈招牌「辻利拿鐵乙杯」原價$295優惠價$150，每日限量20組，每人限購1組。

2、3/14(四)買「辻利拿鐵乙杯」即贈「辻利霜淇淋乙支」原價$255優惠價$145，限量20組，每人限購1組。

3、凡購買切片蛋糕乙份，搭配飲品/霜淇淋即可現折$30。

4、辻利雙茶優惠組：兩款蛋糕各乙條原價$1380快閃價$1299。

5、兩款茶食禮盒任選3盒享9折優惠。

6、3/14(四)-4/28(日)凡購買抹櫻巴斯克搭配辻利冰心大福禮盒(丸倉抹茶4入櫻花4入)原價$1,575優惠價1,399元。