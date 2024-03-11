星巴克買一送一喝到停不下來！喝星巴克只喝買一送一，已經是許多小資族們公開的秘密，頻繁推出寵粉優惠的星巴克，睽違多時再次祭出數位體驗活動，只要通過小遊戲就能獲得免費優惠券，包括大家最愛的買一送一，現在就拼人品抽起來。此外，更推出不用抽就能喝到2杯大杯巧克力可可碎片星冰樂199元下殺優惠，隱藏版優惠辦法也要先筆記。







歡慶星巴克來台26週年，於即日起至4/1期間快閃限定星巴克數位體驗「咖啡旅程尋寶之旅」，只要登入會員就可以體驗小遊戲後，領取優惠券，在4/3前皆可兌換，無論是買一送一、第二杯半價、還是指定品項專屬折扣，都是星巴克鐵粉期待已久的優惠，連續24天揪大家天天到星巴克報到喝杯咖啡、放鬆一下。







而同為統一集團旗下的外送平台foodomo也推出星巴克26週年專屬優惠，於即日起至4/2期間，整天時間只要透過foodomo訂購專屬優惠套餐，整套只要199元就幫你外送到家。有一人獨享下午茶組「1杯大杯那堤+松露生巧克力蛋糕」，也有雙人分享「2杯大杯巧克力可可碎片星冰樂」，通通都只要199元就有。



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星巴克數位體驗「咖啡旅程尋寶之旅」活動資訊

活動期間：2024/3/11(一)-2024/4/1(一)；最後兌換日至2024/4/3(三)

活動內容：2024/3/11(一)~4/1(一) 一起完成數位體驗遊戲獲得限定的專屬優惠。兌換期間為獲券日2天後，最後兌換至4/3(三)。

注意事項：

1.每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。

2.優惠品項依各門市現貨為準，不包含蜜桃百香抹茶那堤、星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。

3.原價購買與享有優惠折扣之飲料如更換需加價指定品項植物奶皆需收費。

4.折扣、優惠、兌換星禮程回饋與優惠、各行銷活動恕不合併使用。

5.本活動不適用於車道服務、外送外賣、電話預訂與行動預點服務；其他不適用門市如下:松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏。

6.、詳細活動辦法依星巴克網站公告為主。



foodomo 歡慶星巴克26週年

活動時間：2024/3/1(五)-2024/4/2(二)

活動內容：活動期間全日於外送平台foodomo購買下列套餐，可享優惠價199元。

1、1杯大杯那堤+松露生巧克力蛋糕。

2、2杯大杯巧克力可可碎片星冰樂。



注意事項：外送平台飲料製作標準將依循平台公告，不提供【備註】以及【客製化】服務。



