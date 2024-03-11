懂吃鍋物的火鍋控一定都吃過王品旗下的「旬嚐精緻鍋物」，這一次旬嚐為了搶攻鍋物控的必吃清單，特別在3、4、5月推出壽星來店用餐，出示相關證件送最高$1,200生日禮金及春旬慶典刮刮卡。有機會獲得萬元知名珠寶品牌JOY COLORi鑽石項鍊及雙人套餐餐券，並且用app結帳還可加碼再抽華航指定機票。



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旬嚐精緻鍋物全新菜單「春旬慶典。春漾套餐」提供多款春季限定單品，其中開胃小品主廚推薦菜「甜蝦梅酒山藥細麵」以日本職人手法將山藥以細麵呈現，搭配新鮮甜蝦佐上日本choya梅酒調製醬汁，口感清爽、層次豐富。





還每日限量的和牛刈包，以澳洲純血和牛作為內餡，鮮嫩口感搭配濃郁醬汁必定會讓老饕們愛不釋口。此外，海鮮珠寶盒增加多人套餐限定加購品「花旬鰤魚珠寶盒」，來自日本海域，職人御用頂級食材，其肉質細嫩甘甜，油脂分布均勻，擺盤以花瓣方式呈現在璀璨的珠寶盒內，無論是原味品嚐或是搭配特調醬汁，皆能體現出鰤魚不同的美味樣貌。





除了春季新菜單之外，凡3至5月壽星於活動期間用餐，出示證件即享最高$1200生日禮金(內用消費滿千享120元回饋，可累贈，最高上限折抵$1,200元)，還可獲得春旬慶典刮刮卡乙張，獎項除了有美食金(限下次使用)、還有價值超過3千元的雙人套餐券，奢華首獎—知名珠寶品牌JOY COLORi太陽之心鑽石項鍊(價值$23,000)。







旬嚐精緻鍋物 壽星生日禮金1200

來店出示身份證明符合3~5月份壽星，即享限定最高$1200生日禮金。內用消費結帳總金額滿$1,000享$120回饋，可累贈，最高上限折抵$1,200。



旬嚐精緻鍋物 壽星加菜

當月壽星款待「爆卵海膽馬丁尼」乙份(價值$748)。



旬嚐精緻鍋物 加碼送刮刮卡

凡內用消費可獲得春旬慶典刮刮卡乙張，首獎為知名珠寶品牌JOY COLORi鑽石項鍊(價值$23,000) 。



旬嚐精緻鍋物 訂位

電話：02-2562-1823

店址：台北市中山區南京東路二段65號

官網：https://www.hsunchang.com.tw/