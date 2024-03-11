懂吃鍋物的火鍋控一定都吃過王品旗下的「旬嚐精緻鍋物」，這一次旬嚐為了搶攻鍋物控的必吃清單，特別在3、4、5月推出壽星來店用餐，出示相關證件送最高$1,200生日禮金及春旬慶典刮刮卡。有機會獲得萬元知名珠寶品牌JOY COLORi鑽石項鍊及雙人套餐餐券，並且用app結帳還可加碼再抽華航指定機票。
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旬嚐精緻鍋物全新菜單「春旬慶典。春漾套餐」提供多款春季限定單品，其中開胃小品主廚推薦菜「甜蝦梅酒山藥細麵」以日本職人手法將山藥以細麵呈現，搭配新鮮甜蝦佐上日本choya梅酒調製醬汁，口感清爽、層次豐富。
還每日限量的和牛刈包，以澳洲純血和牛作為內餡，鮮嫩口感搭配濃郁醬汁必定會讓老饕們愛不釋口。此外，海鮮珠寶盒增加多人套餐限定加購品「花旬鰤魚珠寶盒」，來自日本海域，職人御用頂級食材，其肉質細嫩甘甜，油脂分布均勻，擺盤以花瓣方式呈現在璀璨的珠寶盒內，無論是原味品嚐或是搭配特調醬汁，皆能體現出鰤魚不同的美味樣貌。
除了春季新菜單之外，凡3至5月壽星於活動期間用餐，出示證件即享最高$1200生日禮金(內用消費滿千享120元回饋，可累贈，最高上限折抵$1,200元)，還可獲得春旬慶典刮刮卡乙張，獎項除了有美食金(限下次使用)、還有價值超過3千元的雙人套餐券，奢華首獎—知名珠寶品牌JOY COLORi太陽之心鑽石項鍊(價值$23,000)。
旬嚐精緻鍋物 壽星生日禮金1200
來店出示身份證明符合3~5月份壽星，即享限定最高$1200生日禮金。內用消費結帳總金額滿$1,000享$120回饋，可累贈，最高上限折抵$1,200。
旬嚐精緻鍋物 壽星加菜
當月壽星款待「爆卵海膽馬丁尼」乙份(價值$748)。
旬嚐精緻鍋物 加碼送刮刮卡
凡內用消費可獲得春旬慶典刮刮卡乙張，首獎為知名珠寶品牌JOY COLORi鑽石項鍊(價值$23,000) 。
旬嚐精緻鍋物 訂位
電話：02-2562-1823
店址：台北市中山區南京東路二段65號
官網：https://www.hsunchang.com.tw/
現在WalkerLand窩客島和「旬嚐精緻鍋物」合作，要送你「單人鍋物餐券」，只要你回答下列問題並答對，即有機會獲得。
● 活動問題：
台灣最愛吃火鍋、王品集團也是堪稱最會開火鍋店的餐飲集團之一，請問「王品集團」旗下共有幾個「鍋物」品牌？而你最喜歡那一個品牌？
● 活動贈品：
◎ 旬嚐精緻鍋物單人餐券 乙 張 共 2 名
● 活動時間：2024-03-11 09:00~2024-03-17 18:00
● 得獎公佈：2024-03-19 09:00 公佈於 窩客島個人主頁
● 注意事項：
(1)參加留言贈獎活動，需在 窩客島官網文章 下方作答才符合抽獎資格，若在其他社群平台中作答，為無效留言。
(2)得獎公布後，WalkerLand窩客島客服中心將會統一寄送「得獎通知細節辦法」至得獎者註冊信箱，請得獎者留意是否收到信件，若無收到信件請主動通知。
(3)得獎通知將以窩客島會員基本資料中提供的信箱為聯絡方式，若因個人基本資料有誤而導致未收到通知，並在得獎名單公布後三天內未主動告知未收到信件，將不再進行補寄、得獎名額也不再進行遞補動作。
(4)活動贈送之票券規範，請依照票券上所規定為主。
(5)請依照回郵規範於指定時間內回郵，若提供郵票金額不足者，將視同放棄得獎資格，亦不再進行遞補動作。
(6)如對活動有任何問題，請「登入窩客島網站>會員中心>活動留言區域」向客服提出，我們將儘速回覆。
(7)主辦單位保留修改活動與獎項細節權利，無須事前通知。
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