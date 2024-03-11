媽祖吐司開吃！每年3月「媽祖進香」盛事，吸引信眾們通通都在衝，這次白沙屯媽祖、大甲鎮瀾宮分別在3/18、4/5接連起駕進香，除了跟著媽祖一起遶境之外，7-ELEVEN這次特別推出近21款「媽祖」主題點心、周邊、紀念酒等，其中還有超可愛「白沙屯媽祖千層吐司、平安籤餅乾」，甚至有開著超跑的「媽祖石雕公仔」，信眾們有買有保庇、有吃有平安。



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7-ELEVEN配合媽祖進香話題，在「門市預購」以及線上「i預購、i划算」同步推出媽祖相關周邊，除了每年必收藏的「媽祖紀念酒」、馬祖酒廠X白沙屯媽祖聯名「如意紀念酒」之外，還有首次推出的「白沙屯錢母金幣一台兩」，以及小七限定「苗栗通霄白沙屯拱天宮、台中大甲鎮瀾宮」2024甲辰年宮廟隨取卡，單張售價1000元，額度可使用1100元，跟著媽祖進香的路上也能沿路補給。







特別的是，這次7-ELEVEN同步推出多款「媽祖點心」搶攻話題，包含超可愛「白沙屯媽祖千層生乳吐司」，還烙印象徵白沙屯媽祖大大的「勇」字。另一款「白沙屯媽祖一之鄉蜂蜜蛋糕」則直接烙印Q版媽祖圖案，還有「平安籤造型餅乾」集結各種好運籤詩，讓人怎麼吃都有好運。





7-ELEVEN 媽祖限定商品推薦

販售通路：7-ELEVEN門市預購

預購日期：2024年3月4日至2024年5月5日

推薦商品：

商品名稱 售價(元)

金門酒廠戰酒黑金龍白沙屯媽祖勇腳紀念酒：590元

馬祖酒廠馬祖X白沙屯媽祖如意紀念酒：1,999元

金門皇家酒廠白沙屯媽祖百年香隨金箔酒：2,180元

金門皇家酒廠白沙屯媽祖庇蔭禮盒：660元

金門皇家酒廠鎮瀾宮大甲媽娘傘保平安酒：960元

白沙屯錢母金幣一台兩(限量販售)：即時金價為主，開賣實際售價請洽門市

白沙屯鑾轎紀念燈有求必應：3,980元

白沙屯媽祖千層生乳吐司：129元

白沙屯媽祖一之鄉蜂蜜蛋糕：280元

紅櫻花御守奶油小酥餅(6入)：225元

白沙屯媽祖台灣優格平安籤造型餅乾：250元

白沙屯媽祖石雕公仔(共3款)：288元/個



販售通路：7-ELEVEN線上i預購、i划算

預購連結：https://711go.7-11.com.tw/Home

推薦商品：

VIVAWANG白沙屯媽祖授證 - 甲辰龍年白沙屯媽祖開運錢母(8入)：666元

阿聰師芋蕃風順禮盒(375g/盒)：840元/2盒、2,280元/6盒

阿聰師護國庇民-平安餅(300g/盒)：800元/2盒、2,040元/6盒

阿聰師護國庇民-媽祖餅(300g/盒)：920元/4盒、1,990元/10盒



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