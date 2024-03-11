麻辣鍋控衝了，麻辣45吃到飽快閃限定！乾杯集團旗下頂級麻辣鍋「麻辣45」，為了歡慶集團25週年慶，首次推出超狂「799元吃到飽優惠」，以全台首創和牛油重慶麻辣鍋為主打，將原先需要單點的食材，變成無限量加點吃到飽，精選超過50款食材無限吃，每人只要799元就能大飽口福。







客單價約1300元的「麻辣45」，在此次週年慶優惠中祭出超狂「麻辣45吃到飽」活動，將於3/15~4/14快閃登場，招牌「純和牛牛油重慶麻辣湯」無論是搭上酸爽的「酸菜魚」、清甜的「和牛清湯」、還是經典「柴魚昆布湯」，都是火鍋控搶著要吃的人氣名店。







此次破天荒推出799元吃到飽優惠，連續31天讓人天天想去報到。涼拌小物、重慶特色食材、肉品、海鮮、特製手工肉丸、絕配鍋料道等50道食材全都無限量加點，就連紅鍋三寶「爽脆牛毛肚、生鮮豬黃喉、脆彈鴨腸」和重慶特色「藤椒、泡椒澳洲嫩牛肉」都能吃到飽。





麻辣45吃到飽 活動資訊

活動日期：2024/3/15 ~ 2024/4/14

優惠內容：

1、限時100分鐘吃到飽，每人799元+10%服務費。

2、加價100元再升級兩款頂級日本、澳洲和牛無限吃。

3、加199元享酒飲無限暢飲。

預約方式：即日起，請電洽各分店或線上Inline訂位 https://reurl.cc/yYj35a



麻辣45 分店資訊

麻辣45台北本店

(02) 2725-3358

台北市信義區忠孝東路五段 68 號 45 樓 (微風信義)



麻辣45台中中港店

(04) 2258-5268

台中市西屯區台灣大道3段301號9樓 (新光三越台中中港店)



麻辣45台南府城店

(06) 213-2300

台南市中西區和意路5號 (台南國泰置地廣場一樓)

