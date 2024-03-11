麻辣鍋控衝了，麻辣45吃到飽快閃限定！乾杯集團旗下頂級麻辣鍋「麻辣45」，為了歡慶集團25週年慶，首次推出超狂「799元吃到飽優惠」，以全台首創和牛油重慶麻辣鍋為主打，將原先需要單點的食材，變成無限量加點吃到飽，精選超過50款食材無限吃，每人只要799元就能大飽口福。
客單價約1300元的「麻辣45」，在此次週年慶優惠中祭出超狂「麻辣45吃到飽」活動，將於3/15~4/14快閃登場，招牌「純和牛牛油重慶麻辣湯」無論是搭上酸爽的「酸菜魚」、清甜的「和牛清湯」、還是經典「柴魚昆布湯」，都是火鍋控搶著要吃的人氣名店。
此次破天荒推出799元吃到飽優惠，連續31天讓人天天想去報到。涼拌小物、重慶特色食材、肉品、海鮮、特製手工肉丸、絕配鍋料道等50道食材全都無限量加點，就連紅鍋三寶「爽脆牛毛肚、生鮮豬黃喉、脆彈鴨腸」和重慶特色「藤椒、泡椒澳洲嫩牛肉」都能吃到飽。
若想要吃到頂級日本A5和牛和與MBS8-9+澳洲和牛的話，也只要再加價100元就能享有和牛吃到飽，肉肉控絕不能錯過難得的升級優惠。而台南府城店更直接招待每日直送的溫體牛心與牛肝。此外，吃鍋配酒就是人生最大享受，現場除了799元吃到飽，再加價199元升級喝到飽，Asahi Super Dry生啤酒、金賓Highball，以及蜂蜜檸檬、可爾必思、梅酒風味的沙瓦，和養樂多冰沙、可樂、王老吉等22款飲料、酒類無限暢飲。
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麻辣45吃到飽 活動資訊
活動日期：2024/3/15 ~ 2024/4/14
優惠內容：
1、限時100分鐘吃到飽，每人799元+10%服務費。
2、加價100元再升級兩款頂級日本、澳洲和牛無限吃。
3、加199元享酒飲無限暢飲。
預約方式：即日起，請電洽各分店或線上Inline訂位 https://reurl.cc/yYj35a
麻辣45 分店資訊
麻辣45台北本店
(02) 2725-3358
台北市信義區忠孝東路五段 68 號 45 樓 (微風信義)
麻辣45台中中港店
(04) 2258-5268
台中市西屯區台灣大道3段301號9樓 (新光三越台中中港店)
麻辣45台南府城店
(06) 213-2300
台南市中西區和意路5號 (台南國泰置地廣場一樓)