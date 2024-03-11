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吃到飽女生免費！台北凱達百宴吃到飽4人同行1位女神免費，再加碼烤鴨推車主廚秀、吃飽吃好又拍美照。

2024-03-11 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：台北凱達大飯店 人氣：2,535
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編輯 李維唐

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吃到飽控真的停不下來，為了搶攻吃到控的必吃美食清單，台北凱達大飯店的百宴吃到飽自助餐廳推出全新吃到飽優惠，只要四人同行並有一位女性，一起到百宴吃到飽，就可以享有「女神優惠」四人同行女神免費。此外，為了吸引老饕們的目光、更加碼推出烤鴨推車秀，由主廚親自為客人來帶一場片鴨秀，吃飽吃好又拍美照。

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台北凱達百宴吃到飽4人同行1位女神免費

除了優惠活動之外，百宴自助餐廳首度挑戰將家常味客家料理升級成五星美味，即日起推出「台北凱達揪好客」客家美食季，包含了許多接地氣的佳餚：客家米食草仔粿、客家油雞佐蔥薑醬、梅干扣肉…等，還有被客家人視為珍寶的黑金老菜脯，與排骨一起熬煮，琥珀色的湯頭喝起來順口回甘。
台北凱達百宴吃到飽4人同行1位女神免費

此外，點心坊也同步推出運用桔醬、擂茶元素改良的西式客家風味甜點：客家擂茶餅乾、擂茶蒙布朗、金棗桔凍..等，週末加碼客家桔醬烤鴨，主廚會推著烤鴨推車出場，為客人來一場片鴨秀，有別於一般沾甜麵醬的吃法，改佐用酸甜充滿果香的金桔醬，平衡烤鴨油膩感，讓人食慾大開。
台北凱達百宴吃到飽4人同行1位女神免費
 


台北凱達大飯店 百宴吃到飽 4人同行1人免費

活動期間：三月限定
活動內容：「女神同行」優惠，4人同行1位女性免費，平日每位只要918元。


台北凱達大飯店 百宴自助餐廳 訂位資訊

專線：02-23836788
官網：https://www.caesarmetro.com/zh-tw
 

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吃到飽 四人同行一人免費 萬華吃到飽 凱達大飯店·台北 Caesar Metro Taipei
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