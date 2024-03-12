衝動只有一次、就一定要選一個難忘的地方！台灣第一間凱悅品牌渡假酒店「新北金山凱悅渡假酒店」Hyatt Regency Jinshan Resort，即將於2024年Q3閃耀登場。這一次金山凱悅搶先曝光「挑高7米無柱宴會廳」就是要讓「想婚頭」的新人們，多一個難忘的選擇。同時，也請在2024年第二季開始接受洽詢，想當第一組婚宴新人、千萬不能錯過。
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新北金山凱悅渡假酒店公關總監伊康表示，先前已經正式公佈的客房與大眾湯渲染效果圖，大地色系的211間和洋禪風客房與套房，金山凱悅基礎房型就已達15坪的寬敞空間，可謂國際品牌酒店之最，金山凱悅每間客房更有獨立陽台與專屬泡湯池，享受靜謐的溫泉洗禮。
而這一次搶先公開的就是許多新人所期待的「最美婚禮教堂」，新北金山凱悅渡假酒店更將是未來北台灣首選的宴會場域之一，設計有3間會議室、1間大型宴會廳與1座室內婚禮教堂。金山凱悅多功能宴會廳皆擁有自然採光，劇院型可容納130位賓客；大型宴會廳更是壯觀，挑高7米無柱設計、雙面自然採光，可容納35桌中式桌宴，無論是品牌晚宴、展演講座、婚禮喜宴…等需求都能滿足。
同時，因應現代人對於婚宴儀式的需求，金山凱悅酒店特別設計證婚教堂，有別於許多戶外教堂場地需跨出酒店空間，新人從證婚儀式到宴客，都能在飯店室內完成，挑高氣派的教堂可容納約200位賓客觀禮，教堂後方的大片落地窗將陽明山綠意延伸至室內，金山凱悅未來可望成為北台灣最美的婚禮教堂場地。
新北金山凱悅渡假酒店
預計開幕：2024年第三季
預計開放：2024年第二季開始接受詢問、預訂，實際情況依酒店規畫為主
地址：新北市金山區環金路