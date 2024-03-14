嘉義梅山不只瑞里紫藤花好拍！3月中盛開的瑞里紫藤花海，每年都有許多網美朝聖遍布整個村落的超夢幻紫海，然而除了瑞里花海外，嘉義梅山也有許多知名打卡勝地不能錯過，窩客島這次便針對嘉義梅山區整理了9個必去打卡景點，讓你趁花期來梅山順遊這些打卡點，超壯觀的茶園步道、岩壁瀑布通通一次拍爆。





除了全台最長景觀吊橋「太平雲梯」，梅山有像是「太興岩步道」、「二尖山步道」等茶園步道，其中「1314觀景台」還能360度無死角欣賞整個山嵐美景，如果喜歡欣賞自然風景，也不能沒去過有著壯觀岩壁相織的「龍宮瀑布」，超獨特的岩壁步道更是必拍亮點之一；此外也有網美最愛的森林系咖啡「空氣圖書館」、金光閃閃的「龍王金殿」等IG爆紅打卡點，自然系、網美風各種美拍照一次滿足你。





必去嘉義梅山景點推薦：太興岩步道

部落客 靜怡＆大顆呆 造訪 太興岩步道 說：

我們來的時候山嵐飄渺，視野不是那麼的好，但也讓人宛若置身仙境裡，步道前端就是深受大家喜愛的茶園步道，是木棧道，很多人都是為了它而來，我也不例外，現場就跟相片一樣真的很美！<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#太興岩步道

地址：嘉義縣梅山鄉







必去嘉義梅山景點推薦：龍王金殿

部落客 小虎食夢網 造訪 龍王金殿 說：

要說台灣因網紅爆紅的廟宇，那絕對非南投埔里的寶湖宮天地堂地母廟，相較之下也許龍王金殿沒那種遼闊的絕佳視覺美，但以廟宇本身的獨特性，也許更勝一籌，光是純金的廟宇就夠閃閃動人<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#龍王金殿

地址：嘉義縣梅山鄉







必去嘉義梅山景點推薦：仙人堀杉林步道

部落客 靜怡＆大顆呆 造訪 仙人堀杉林步道 說：

總長約900公尺，步道輕鬆好走，沿途有壺穴、瀑布、溪流等自然景觀，還有悅耳的蟲鳴鳥叫聲相伴，鄰近太平老街、梅山太平雲梯等景點，梅山一日遊安排起來！<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#仙人堀杉林步道

地址：嘉義縣梅山鄉







必去嘉義梅山景點推薦：1314觀景台

部落客 阿萍阿裕玩樂誌 造訪 1314觀景台 說：

360度視野零死角、飽覽茶園美景，層層山巒壯觀景色，「海鼠山1314觀景台」的愛情塔旁，有一條絕美的茶田步道綿延的茶田步道，四周被滿片的綠色茶田所包圍漫步其中，景色優美，也是人氣拍攝茶飲廣告的地方<全文介紹>



#1314觀景台

地址：嘉義縣梅山鄉

電話：05-259-3900







必去嘉義梅山景點推薦：龍宮瀑布

部落客 Sweet Tina 造訪 龍宮瀑布 說：

走在岩壁之間更能感受那侵蝕痕跡，相當壯觀，難怪有人稱竹坑溪步道為小太魯閣，一點也不為過。龍宮瀑布下的步道是一個凹壁，行走時要稍微低一下頭。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#龍宮瀑布

地址：嘉義縣梅山鄉

電話：05-259-3900







必去嘉義梅山景點推薦：空氣圖書館 AIR LIBRARY

部落客 Ann‧榜哥‧生活事務所 造訪 空氣圖書館 AIR LIBRARY 說：

取名為空氣圖書館Air Library主要是它位在山腰海拔1000公尺處，且它又是半開放式的空間，霧季時不免會有霧氣跑進來，當霧氣跑到木櫃架上，空氣就成了取代書籍的圖書館，這樣的感覺好夢幻喔！<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#空氣圖書館 AIR LIBRARY

地址：嘉義縣梅山鄉

電話：05-257-2366







必去嘉義梅山景點推薦：太平雲梯

部落客 大海愛上藍天 造訪 太平雲梯 說：

比想像中還美，建議一早前往，擁有開闊視野，天氣好時還可以看到嘉南平原，下午容易起霧，雲霧升起，白茫茫的一片，感受另一種漫步在雲端的氛圍。中間有段簍空步道可以俯瞰腳下的瀑布，走到底還有垂直階梯步道，超刺激的<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#太平雲梯

地址：嘉義縣梅山鄉

電話：05-257-1215







必去嘉義梅山景點推薦：太興飛瀑步道

部落客 Keavy愛七淘 造訪 太興飛瀑步道 說：

因瀑布整面面積分佈廣、落差高，多條如絲的流水同步往下流，極美的畫面如詩如畫，因此被喻為台版九寨溝珍珠灘。每個角度真的都好美，即使是下雨天，還是吸引許多人來朝聖。<全文介紹>



部落客粉絲團（部落客粉絲團如無法顯示，因為受限於隱私設定）



#太興飛瀑步道

地址：嘉義縣梅山鄉

電話：05-259-3900







必去嘉義梅山景點推薦：二尖山步道

部落客 阿萍阿裕玩樂誌 造訪 二尖山步道 說：

從龍興宮登山口起登沿途都是上坡的階梯路線，沿著茶園所建立的木棧道行走，在這裡真的超好拍照，除了眼前的茶園景色，遠方更可以欣賞群峰雲霧環繞美不勝收的景色。<全文介紹>



#二尖山步道

地址：嘉義縣梅山鄉



