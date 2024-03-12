星巴克來台26週年慶新品有潮！來星巴克不只是喝杯咖啡，更多的是享受一杯咖啡帶來的美好儀式感。這次星巴克26週年慶，以復古探險主題、版畫線條風格，推出超過60款新品從飲料、甜點和日常包款，以及潮人最愛的STANLEY聯名杯也同步登場，歡慶星巴克26週年到來。







陪伴大家26年的台灣星巴克這次在春季尾巴率先推出全新「法式千層派風味燕麥那堤」，以經典法式點心「千層派」為發想，結合燕麥奶、香草千層派醬、濃縮咖啡，香甜又滑順的滋味將於3/13開賣。於3/17前，使用行動預點、並輸入優惠碼「來一杯法式千層派」，可享大杯77折優惠。另一款清爽系「西印度櫻桃香檸冷萃咖啡」則是帶有酸甜果香，在初夏帶給大家一絲沁涼感。







同時，也將熱銷飲料變成「焦糖瑪奇朵蛋糕」新甜點，淡淡咖啡香氣的戚風蛋糕中，夾著香草布蕾奶餡和藏有糖炒核桃的焦糖慕斯，層次豐富的蛋糕配上另一款咖啡都超搭。而26週年限定周邊則是多到讓人選擇障礙發作，有霧面雕刻的女神杯，也有超有質感的碧綠色玻璃「碧綠女神把手雙層玻璃杯」，人氣款Bling TOGO冷水杯也推出俏皮女神魚尾造型杯，每一款都極具特色。





星巴克26週年新品

開賣日：2024/3/13



