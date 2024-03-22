台灣鐵粉真的很想敲碗！日本「teamLab無界」從東京台場搬遷到麻布台Hills，自從2024年2月開幕後，以升級版規模、升級版視覺效果吸引大批粉絲再度朝聖，IG上更是被美照瘋狂洗版。這次窩客島帶你開箱位於東京麻布台Hills「teamLab無界」超過70個作品的必看重點，同時也帶你期待6月teamLab來台灣快閃，將可以看到什麼不同的展出。







Borderless「無界」的概念

從台場到麻布台，teamLab都以Borderless（無界）作為主題，所謂「無界」就是人與自然、藝術品，通通都是無邊界的、都是一體的。在「teamLab無界」展場中每個人都可以跟藝術作品互動，無論是觸摸、或靠近作品、或者什麼都不做只是走進展間，都有可能觸發不同的反應。例如觸摸牆上的花朵，他們會逐間凋謝，或是觸摸特定動物，會發出不同的叫聲等等，如果在沒有特別提示「不可觸摸」的房間，看到牆上作品都建議觸摸看看，搭多都會有意想不到的效果，所以「人的存在」也可以說是teamLab藝術作品的一部分。





「無界」的另一個重點，在於作品都是「自由流動」的。每一個展間內都有一個獨立作品主題，但這些作品也會同時從牆上、從地板「溜出去」，走到別的展間裡面，與其他的作品相遇、疊加，有可能會變成完全不同的作品，因此計算下來，本次展出中可以看見超過70種以上的作品樣貌。





例如，在「在人們聚集的岩石上，注入水粒子的世界」中，除了模擬瀑布流動之外，也會有花朵、動物、蝴蝶等元素加入，這些疊加的狀態都是隨機出現、也沒辦法預測的，建議可以隔一段時間再走回同一個展間，會看到完全不一樣的風貌。





重點熱門作品推薦

本次「teamLab無界」在社群最受歡迎的作品之一，就是超夢幻的「泡泡宇宙」，作品以「認知上的雕塑」作為主軸，在空間中布滿通透的圓球與鏡面反射，可以靠近但不觸摸圓球，圓球會感應到人的靠近而發出不同的光線。這個展區通常會有許多人排隊朝聖，要衝一定要趁早。



隱藏版互動巧思

另一個推薦一定要去的展區「地形的記憶」，延續teamLab一貫的「大自然」主題，透過地面坡度、展品結構重現出竹林、梯田的地形，並且會隨著時間變換呈現「春、夏、秋、冬」不同的季節樣貌，隨著人走進去、撥動葉片，會改變花朵的飄落方向。在「無界」的主題下，也會有其他作品隨機走入「地形的記憶」，運氣好的話可以在梯田上看見滿山遍野的蝴蝶，一定要記得拍起來。

在「無界」中充滿趣味的作品「被追逐的八咫鳥，追逐同時亦被追逐的八咫鳥：超越邊界」，發著光的八咫鳥會成群的在不同展間中飛翔，可能沿著牆壁飛、也可能在地板上滑翔穿越。八咫鳥飛過的地方會出現長長的光軌，如果人觸碰到八咫鳥，鳥就會化成花朵，並且慢慢消散。所以，在許多展間裡都會有八咫鳥飛進來互相追逐，人也會追著八咫鳥，想要觸碰它、讓它開花，形成一個有趣的互動小巧思。





此外，展間長廊也會有作品「走，走，走：探索，偏離，重聚」，白色線條組成的兔子、青蛙、甚至是人形的隊伍，在走廊上緩緩跳動前進，只要觸摸它可能會發出不同的聲響，也可能影響作品前進的方向，「走，走，走」作品的肖像群也會走進各個不同展間玩耍，而且這些畫面也都是電腦程式實時繪製，不會重複，讓人在展間中與這些小夥伴擦身而過時，也忍不住想要摸摸看、玩玩看。







茶室體驗

在teamLab展場中，也有一個一定要排隊朝聖的下午茶體驗，在展廳最裡面的「EN TEA HOUSE」販售玄米拿鐵、麥茶拿鐵、焙茶拿鐵等飲品，以及「凍結綠茶」抹茶椰奶冰淇淋，用餐區域幾乎沒有光線，但桌面上的飲品碗中，會開出三色的花朵，拿起來喝或者把碗移動位子，花就會凋謝，放回桌上任一個地方，花就會重新開起來，只要茶碗之中還有茶水存在，花朵就會不斷地綻放盛開。冰淇淋則是會長出綠色的枝枒與花朵，讓人在下午茶期間，體驗到花朵不斷重生、不斷凋謝的無限輪迴。







6月teamLab來台灣快閃

不只是位於麻布台的「teamLab無界」，teamLab在世界各地也會進行展出，這次teamLab特別預告，即將在2024年6月，於台北科教館展出「teamLab共創！未來園 台北」，與東京不同的是，台北場將以「共創」為概念，打造全新展區山谷、瀑布、掌上遙控飛行等，讓人同時可以互動、共創、塗鴉，大人小孩都可以玩得自在。也讓台灣粉絲從現在就可以開始期待，暑假要體驗全新的teamLab展覽。



麻布台Hills必拍推薦

這次teamLab展場在「麻布台Hills」中，出地鐵站「神谷町」由地下通道直接就能抵達。除了參觀「teamLab無界」之外，也能同在麻布台Hills欣賞到不同的藝術展品，包含「麻布台Hills畫廊」以及奈良美智的塑像作品「東京的森林之子」，來一場滿滿藝術感之旅。







此外，在最高的「麻布台Hills森JP塔」也是近期許多旅客會朝聖的私藏景點，從33樓辦公室的空中大廳，可以清楚地看到以東京灣為背景的東京鐵塔，如果造訪時想要享受這個絕佳視野觀賞東京鐵塔，推薦訂位位於33樓的「Dining33」餐廳，可以邊吃法餐、邊享受東京鐵塔夜景美景，一定要搶先訂位。



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