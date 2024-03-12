為了讓台灣老饕們可以品嚐到日本最美味的生食級大干貝，JETRO（日本貿易振興協會）與台灣三井餐飲事業集團攜手在上引水產合作推出「夢幻海鮮祭」公益活動，同時在3/16、3/17加碼推出上引水產免費品嚐「一帆風順開運干貝」試吃活動，只要到上引水產活動現場、拍照分享就可以品嚐到最美味的北海道生食級大干貝。
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三井上引水產首席日本料理長「武田正彥」料理長表示，干貝的扇形外觀象徵著「一帆風順」的吉祥寓意，欣逢龍來大吉的喜氣，所以這一次在上引水產活動現場特製創意干貝料理「一帆風順開運干貝」除了可以品嚐日本北海道的生食級大干貝，同時開運帆上有隱藏的幸運籤小遊戲、每一張都有小驚喜，老饕們一定不能錯過。
最後，三井餐飲事業集團黃奕端董事長特別感謝日本貿易振興協會機構（JETRO）邀請三井餐飲集團共同舉辦夢幻海鮮祭活動，也想藉此機會廣邀民眾共同關注社會公益，現場也會同時舉辦義賣活動，而義賣活動所籌款項將直接捐贈給關懷唐氏症及身心障礙者家庭的「唐氏症基金會」，表達對他們的工作和使命的支持。「三井美意、專注一心」是三井創業以來的核心價值，更是黃董事長傳遞愛與幸福的具體實現。
上引水產 夢幻海鮮祭 北海道生食級大干貝免費吃
期間：3/16、3/17
時間：11:00 ~ 17:00
上引水產
地址：台北市中山區民族東路410巷2弄18號 (三井餐飲集團 上引水產)