壽司郎又來挑戰甜點控了！不僅被冠上日本第一平價迴轉壽司美譽的「壽司郎」，其副餐、甜點驚人的表現，更是擄獲一票甜點控的愛戴，甚至有網友戲稱是被壽司耽誤的甜點店。而壽司郎也不負眾望，抓住草莓季的尾巴，跨界和大苑子聯名推出「莓好時光霜淇淋」，以60元草莓霜淇淋攻陷冰控的甜點胃。







壽司郎將春天酸甜草莓滋味帶進店內，這次邀請台灣鮮果手搖第一品牌「大苑子」合作，長達一年的測試，終於在今日推出獨家限定「莓好時光霜淇淋」，嚴選甜中帶酸、又香氣十足的台灣香水草莓做成草莓霜淇淋，只要到壽司郎店內即可用60元吃到，每份霜淇淋還插上優惠小卡，憑著QR Code就能獲得限定大苑子優惠券。







並同步祭出10款春日好時光限定新品，由強勢回歸的北海道拉麵名店「信玄味噌拉麵」和鮭魚控激推「鮭魚萩餅」領軍，讓人又有藉口去吃壽司郎。前者是甘口的味噌為基底，加入豬骨、蛤蠣和蔬菜熬煮的湯頭，搭上炒豆芽、叉燒，不用飛北海道就能吃到。後者則是人氣回歸的熱銷款，鮭魚泥、醃黃蘿蔔和飛魚卵混搭，一口咬下享受豐富口感變化。





壽司郎 春日好食光

活動期間：2024年03月13日（三）起至03月31日

注意事項：食材皆期間限定。數量有限售完為止。 ※部分菜單僅限內用。



品項、售價：

厚切中腹 60元

野菜天婦羅 30元

鮭魚萩餅 40元

炭燒鰆魚 60元

醃漬鯛魚海苔包 60元

長崎縣產炭燒羽鰹 60元

辣醬軟殼蟹 60元

海膽貝柱 80元

春日綜合菓子 120元

信玄味噌拉麵 140元



壽司郎、大苑子聯名「莓好時光霜淇淋」

售價：60元

販售通路：全台壽司郎門市

優惠：全台壽司郎店內享用聯名霜淇淋，即可獲得壽司郎獨家優惠活動碼小卡，掃描QR Code即可獲得「大苑子著時優惠券」。

注意事項：數量有限送完為止。活動詳細辦法以壽司郎及大苑子官方公告為主。



壽司郎×Gawr Gura滿額贈第二彈

活動時間：3月18日起

活動內容：於全台壽司郎店內單筆消費滿800元，並於壽司郎官方粉絲專頁按讚，即可獲得「壽司郎×Gawr Gura聯名款貼紙」乙張。