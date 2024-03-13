炸蝦貓貓睡袋，貓奴需要擁有！這次7-ELEVEN全新集點，以日本超萌「mofusand貓福珊迪」作為主角，推出實用周邊、賣萌小物等多達40款集點新品，其中包含超可愛「炸蝦貓貓睡袋、貓貓眼罩」，穿上去直接變身成一條炸蝦，貓奴一定要手刀買爆。



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7-ELEVEN「mofusand貓福珊迪」全新集點，在3/20起推出超過40款新品小物，可愛的貓福珊迪變身成「鯊魚貓、錘頭鯊貓、虎鯊貓、鯨鯊貓」以及「炸蝦貓、三角龍貓、蜜蜂貓」等不同的造型，讓粉絲萌翻。並且以變身造型分別推出「安全帽、雨傘、購物袋、28吋行李箱、洞洞鞋」等實用周邊小物。







此外還有萌系「公仔單入盲盒/5入套組」，把坐姿貓貓、站姿貓貓的不同造型全部帶回家。粉絲看到會尖叫的，還有4款造型「冷水壺附絨毛吊飾」，捨不得使用的粉絲，還可以把貓貓們放在水壺裡收藏。實用程度滿分的「限量睡袋眼罩組」以絨布材質打造炸蝦造型睡袋，除了胸口有貓貓圖案之外，還附贈貓貓造型眼罩，如果買兩個以上，還可以用拉鏈拼接成雙人睡袋，貓奴一定要抱著主子睡一波。





7-ELEVEN全店 日本超人氣貓福珊迪喵萌變裝快閃購/集點送

不只有萌系的貓福珊迪，7-ELEVEN看準「劇場版 排球少年!!垃圾場的決戰」4/12起即將在台上映，搶先在3/27推出小七限定周邊小物精品集點送，品項包含運動毛巾、運動搖搖杯、安全帽、造型觸控拍拍燈、磁吸式球鞋收納盒、桌上置物盒、網袋小包、慢回彈捏捏樂盲盒等，特別的是，還有一款「排球少年球員套卡組」，其中包含烏野高校/音駒高校球員套卡組，並且附贈一張「免費電影兌換券」，買好周邊就衝看電影。

活動日期：2024年3月20日(三)15:00起至2024年4月28日24：00止。贈品兌換至2024年4月30日24：00止。

活動辦法：OPENPOINT會員期間限定消費滿40元贈1點集點活動電子點數，集滿6點加價購1款。

推薦商品：

限量公仔單入盲盒

快閃購：2024年3月20日15:00至2024年3月31日23:59，消費不限金額+329元換購1款

集點送：2024年4月1日起，集滿6點+329元換購1款



限量公仔五入套組

快閃購：2024年3月20日15:00至2024年3月31日23:59，消費不限金額+1,699元換購1組

集點送：2024年4月1日起，集滿6點+1,699元換購1組



限量掛鉤磁鐵夾2入組

快閃購：2024年3月20日15:00至2024年3月31日23:59，消費不限金額+199元換購1款

集點送：2024年4月1日起，集滿6點+199元換購1款



限量絨毛玩偶

快閃購: 2024年3月20日15:00至2024年3月31日23:59止，消費不限金額+399元換購1款

集點送: 2024年4月1日(一)15:00起，集滿6點+399元換購1款



限量睡袋眼罩組

快閃購: 2024年3月20日15:00至2024年3月31日23:59止，消費不限金額+999元換購1款

集點送: 2024年4月1日(一)15:00起，集滿6點+999元換購1款



限量冷水壺附絨毛吊飾

快閃購: 2024年3月20日15:00至2024年3月31日23:59止，消費不限金額+499元換購1款

集點送: 2024年4月1日(一)15:00起，集滿6點+499元換購1款



限量安全帽

快閃購: 2024年3月20日15:00至2024年3月31日23:59止，消費不限金額+699元換購1款

集點送: 2024年4月1日(一)15:00起，集滿6點+699元換購1款



限量綁帶棉麻雙面購物袋

快閃購: 2024年3月20日15:00至2024年3月31日23:59止，消費不限金額+299元換購1款

集點送: 2024年4月1日(一)15:00起，集滿6點+299元換購1款



限量四輪折疊購物車

快閃購: 2024年3月20日15:00至2024年3月31日23:59止，消費不限金額+999元換購1款

集點送: 2024年4月1日(一)15:00起，集滿6點+999元換購1款



限量折疊補光收納鏡

快閃購: 2024年3月20日15:00至2024年3月31日23:59止，消費不限金額+399元換購1款。

集點送: 2024年4月1日(一)15:00起，集滿6點+399元換購1款。



限量28吋行李箱

快閃購: 2024年3月20日15:00至2024年4月30日23:59止，消費不限金額+2,399元換購1款



限量洞洞鞋

快閃購: 2024年3月20日15:00至2024年4月30日23:59止，消費不限金額+499元換購1款





7-ELEVEN全店「排球少年!!!精品快閃購/集點送」

活動日期：2024年3月27日(三)15:00起至2024年4月30日24：00止。

活動辦法：OPENPOINT會員期間限定消費滿40元贈1點集點活動電子點數，集滿6點加價購1款。

推薦商品：

排球少年球員套卡組（烏野高校組、音駒高校組）

包含：1張電影交換券、烏野高校款共9張、音駒高校款共8張套卡

快閃購：2024年3月27日15:00至2024年4月7日23:59，消費不限金額+399元換購1款

集點送：2024年4月8日15:00至2024年4月30日23:59，集滿6點+399元換購1款



排球少年!!運動毛巾

快閃購：2024年3月27日15:00至2024年4月7日23:59，消費不限金額+299元換購1款

集點送：2024年4月8日15:00至2024年4月30日23:59，集滿6點+299元換購1款



運動遙遙杯

快閃購: 2024年3月27日15:00至2024年4月7日23:59止，消費不限金額+299元換購1款。

集點送: 2024年4月8日15:00至2024年4月30日23:59止，集滿6點+299元換購1款。



排球少年!!造型觸控拍拍燈

快閃購: 2024年3月27日15:00至2024年4月7日23:59止，消費不限金額+799元換購1款。

集點送: 2024年4月8日15:00至2024年4月30日23:59止，集滿6點+799元換購1款。



磁吸式球鞋收納盒

快閃購: 2024年3月27日15:00至2024年4月7日23:59止，消費不限金額+549元換購1款。

集點送: 2024年4月8日15:00至2024年4月30日23:59止，集滿6點+549元換購1款。



桌上置物盒

快閃購: 2024年3月27日15:00至2024年4月7日23:59止，消費不限金額+149元換購1款。

集點送: 2024年4月8日15:00至2024年4月30日23:59止，集滿6點+149元換購1款。



排球少年!!網袋小包

快閃購: 2024年3月27日15:00至2024年4月7日23:59止，消費不限金額+299元換購1款。

集點送: 2024年4月8日15:00至2024年4月30日23:59止，集滿6點+299元換購1款。



排球少年!!慢回彈捏捏樂盲盒

快閃購: 2024年3月27日15:00至2024年4月7日23:59止，消費不限金額+199元換購1款。

集點送: 2024年4月8日15:00至2024年4月30日23:59止，集滿6點+199元換購1款。



詳細活動規範及供應情形，依 7-ELEVEN 官方公告為準。