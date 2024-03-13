瓦城新品牌「BO BO泰式炒河粉」開在新莊！對於許多台灣人而言，「瓦城」是人生中泰式料理啟蒙店，許多人都是從瓦城、大心開始認識泰式料理。而作為全台最大泰式連鎖品牌「瓦城集團」，為了讓大家認識更多不同類型泰式料理，以泰式炒河粉為主角開設全新品牌「BO BO」，於去年底在新莊宏匯廣場開幕至今，依舊是訂位爆滿的人氣夯店。







在2023年統計顯示「泰國」為出國目的地最夯前五個國家，在台灣街頭的泰式料理店也不亞於日韓美食，可見台灣人對於泰國的熱愛。瓦城泰統集團鎖定泰國街頭小吃推出全新概念「BO BO」，以12道獨創泰式炒河粉、泰式街頭串燒為號召，店觀設計以芭比粉和靛藍色撞色呈現出活潑街頭氛圍，並泰式街頭餐車元素融入在裝潢，帶大家一秒到泰國。







主打12道創意泰式河粉中，首推帶有微酸、微甜、微辣「BO BO冠軍炒河粉」，配上新鮮白蝦就算是小朋友也能吃。「綠咖哩椰汁雞肉炒河粉」則是印象中最熟悉的泰式；喜歡脆口的話就一定要點獨創「酥的不得了炒河粉」，將河粉換成酥炸脆皮，和白蝦、炸櫻花蝦一起入口，超過癮。





BO BO泰式炒河粉 新莊宏匯店

地址： 24250新北市新莊區新北大道四段3號6樓

營業時間：11:00–21:30

電話： 02 8522 8592



BO BO泰式炒河粉 新莊宏匯店優惠

1、即日起至店內用餐點選任一炒河粉，即贈BO BO限定「草莓優格霜淇淋」乙支。

2、4/8至4/27好評回歸，活動期間週一至週四到店消費，滿1,000元即贈送「BO BO購物袋」乙個，每桌限換乙次，每日限量100個，送完為止。

3、消費不限金額，只要在個人Instagram帳號打卡即贈「BO BO貼紙」乙份。



BO BO泰式炒河粉 新菜

品項：芒果椰香炒河粉、冬陰功鮮蝦炒河粉、蔬食炒河粉

開賣日：尚未公告。



