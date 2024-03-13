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六福吃到飽現折1380元！六福萬怡敘日全日平日午餐吃到飽「憑票根」最高現折1380元，捷運、高鐵、台鐵、客運都適用。

2024-03-13 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：六福萬怡敘日全日吃到飽 人氣：1,240
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編輯 李維唐

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吃到飽控不選了、南港吃到飽「憑票根」最高現折1380元！台北六福萬怡酒店敘日全日吃到飽自助餐廳推出平日午餐「四鐵共構 共享美饌」優惠專案，只要在3/13-4/30平日中午於敘日全日用餐，只要憑捷運、高鐵、台鐵、客運乘車票根，即可用乘車票券金額現折當日餐費，最高可折1,380元。

推薦閱讀：白色情人節吃到飽！台北喜來登十二廚Buffet龍蝦吃到飽，再加碼限時4天龍蝦888元外帶回家吃，3/14情人節就這樣過。
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為全台唯一集結捷運、高鐵、台鐵、客運轉運站四鐵共構的台北六福萬怡酒店，挾交通便利優勢，敘日全日餐廳平日午餐推出「四鐵共構 共享美饌」優惠，雙人同時用餐，即可享現折優惠。並且，南港敘日全日吃到飽自助餐廳，優惠菜色不變，從現切爐烤牛排、海鮮蝦蟹、各式中西美饌到現場製作的烈日鬆餅、DIY提拉米蘇等豐盛美味無限供應。
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此外，台北六福萬怡酒店即日起至4月30日也推出超值春遊住宿優惠，「怡享美味春遊假期」原價20,345元，超值優惠33折，只要6,699元，入住位於四鐵共構，坐享城市山景的台北六福萬怡酒店豪華客房一晚，除含翌日早餐外，再加碼贈送敘日全日餐廳Buffet午餐兩客，以及萬豪旅享家點數2000點。
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優惠期間：3/13-4/30
優惠內容：只要憑捷運、高鐵、台鐵、客運乘車票根，即可用乘車票券金額現折當日餐費，最高可折1,380元。


台北六福萬怡酒店 訂位

地址：台北市南港區忠孝東路七段359號7樓
官網：http://www.courtyardtaipei.com.tw/zh-TW/

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