誰住飯店都在睡覺、這樣多浪費！一年一度我不說你也不知道的「3/15國際睡眠日」來了，Just Sleep捷絲旅宜蘭礁溪館要讓你住飯店「認真睡」，不要怕浪費了住房時間、一次讓你23小時睡飽住滿，同時加碼送自助式吃到飽早餐，並且退房之後參加活動、還可加碼抽舒眠羽絨枕乙對。



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Just Sleep捷絲旅表示，品牌貫徹「Just好眠」服務宗旨，響應2024年國際睡眠日主題，特別從即日起至4/30止推出「睡飽飽」優惠住房專案，週一至週四享提前進房、延後退房，獨家享受23小時睡飽住滿，同時再加贈自助式吃到飽早餐，要讓旅人睡飽飽、玩好好，每天都是美好的一天。





此外，Just Sleep捷絲旅貼心提供多種不同材質的「枕頭選單」，旅人除了舒眠羽絨枕之外，還可以選擇杜邦枕、記憶枕或茶葉枕等，使每一位下榻捷絲旅的旅人擁有舒眠品質，提升免疫力，幫助保持良好的健康狀態，正與國際睡眠日的宗旨「重視睡眠品質及提倡睡眠的重要性」相符。



並且，Just Sleep捷絲旅宜蘭礁溪館每間客房配置超大獨立溫泉景觀湯池，來個全身浴或泡腳，盡情享受碳酸氫鈉泉帶來的舒暢，泡湯後誘發睡意更容易進入深層的睡眠狀態，位於一樓戶外露天風呂亦是網美們的打卡熱點，池中滿滿可愛的黃色小鴨，不論大人或小孩泡湯後身心皆放鬆，幫助一覺好眠睡飽飽。







Just Sleep捷絲旅宜蘭礁溪館 3/15國際睡眠日

活動期間：即日起至4月30日

活動內容：週一至週四享提前進房、延後退房，獨家享受23小時睡飽住滿，加贈自助式吃到飽早餐。入住日式溫泉客房為例，兩人同行、每人每晚只要1,620元起。

加碼活動：活動期間入住，拍照打卡上傳至個人Facebook或是Instagram並標記捷絲旅官方帳號，加碼抽獎免費送網友敲碗第一名舒眠羽絨枕乙對。



Just Sleep捷絲旅宜蘭礁溪館 訂房資訊

地址：262宜蘭縣礁溪鄉德陽路24巷8號

訂房專線：02-7735-5005

