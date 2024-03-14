高空、川菜、頂級、米其林一星、成都松雲澤、官府川菜，台北信義區新開店「川雅」還沒品嚐到料理，就可以被各式各樣的關鍵字所吸引。一間全新的高空精緻川菜餐廳，與成都米其林一星「松雲澤」共同合作推出必吃的頂級「官府川菜」，這麼多的必吃川雅的關鍵字、川雅全新菜單搶先看。



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在台灣提到川菜，老饕們的直覺就是這個菜一定重麻香辣，而在成都、川菜講究的是「一菜一格、百菜百味」，味型多達24種，像是酸辣、糊辣、紅油、怪味、糖醋、鹹甜、陳皮、醬香、荔枝等，而麻辣只佔其中三成。位於微風南山46樓「川雅」將完美演繹川菜的典雅細緻及富饒多姿，並成都米其林一星「松雲澤」共同合作推出必吃的頂級「官府川菜」、讓老饕認識川雅、認識道地正宗的川菜。





米其林一星餐廳「松雲澤」是由當今川菜核心領袖王開發與其弟子張元富所創立，其餐廳名意為「感念師傅張松雲之恩澤」，以傳承及重現正宗傳統的川菜經典所聞名。王開發及張元富則分別為第三代及第四代傳人。秉持堅守傳統，傳揚川菜筵席「精心、精細、經典」之美的初衷，「松雲澤」在發展百年的現代川菜史上佔有舉足輕重的指標地位。





而「川雅」的主理人則是前W酒店紫艷中餐廳行政主廚王國政，在籌備川雅期間便帶領核心團隊前往四川成都踏查取經近，除了深研正宗川菜的烹飪技法外，更是細細探究川菜靈魂 – 各式辛香料、調味油和泡菜發酵的箇中奧妙，是以將道地官府川菜的絕妙風味完整復刻予台灣的美食愛好者。





其中，川雅「開水白菜」其澄清的湯色看似淡雅無味，實則滋味豐郁；看似易於烹煮，實則是費心耗時分別用雞蓉、豬蓉、鴨蓉來「掃湯」，將雞肉的香、豬肉的濃及鴨肉的鮮，融入上湯中，同時去除湯中雜質和多餘油脂，反覆掃湯才能精華融匯成美味絕倫的極品湯肴。





大菜必吃「花椒乳鴿」先用四川漢源出產的花椒(貢椒)和紅花椒、青花椒、丁香、草果、桂皮、香葉等香料製成滷水，將乳鴿浸泡至鹵水中鹵製入味，接著再取出後入油鍋油炸，皮脆肉嫩、椒香味麻，會讓人一口接著一口停不下來。



造型吸睛的「雞縱菇天鵝酥」選用香氣、風味獨特的雞縱菇與雞腿肉、香菇丁、綠竹筍丁和酸豆酸蘿蔔泡菜製成內餡，外層以千層酥皮包裹，並塑型成天鵝形狀，最後入鍋油炸即可，上桌一瞬見、都忘了要吃、還是要先拍照了。當然，還有張松雲大師所創的名菜「紅燒牛方」，以及經典功夫老菜 – 「湯煨口袋豆腐」、吃雞不見雞、口感如雲朵般柔軟滑嫩的「龍蝦雪花雞淖」、嚴選二刀肉製成、噴香夠味的「燈盞回鍋肉」、皮脆肉嫩、椒香味麻，可說是川粵一體的「花椒乳鴿」、集鹹、甜、麻、辣、酸、鮮、香眾味於一體，風味強烈卻又十分和諧的涼菜「怪味雞」、以雞冠油、豬肝、鵝肝自製提煉的肝油調味的「肝油南非鮮鮑魚」，等數道必吃川菜。



認識 川雅中餐廳

位於微風南山46樓，占地200 坪的川雅，空間寬敞舒適，以橘、灰、白作為主色調，優雅勾勒出四川名勝景點 – 九寨溝的唯美秋色意境，簡約時尚又溫暖儒雅。餐廳除可容納42人的主要用餐區外，亦設有4個包廂，可容納8至16位賓客，分別以四川、重慶及成都古名《蜀》、《渝》、《錦》、《蓉》為名，呼應重現復刻傳統官府川菜之美意。



川雅中餐廳 訂位

地址：台北市信義區松智路17號46樓(微風南山)

電話：02-2722 0303

線上訂位：https://inline.app/booking/chuan-ya/chuan-ya



