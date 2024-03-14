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TWG馬卡龍買一送一！320世界馬卡龍日「TWG Tea馬卡龍買一送一」，茶香馬卡龍買一盒、送一盒開吃。

2024-03-14 文字：編輯 張人尹 即時報導 攝影：編輯 張人尹 圖片：TWG Tea 人氣：804
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編輯 張人尹

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終於又等到「馬卡龍買一送一」！每年3/20世界馬卡龍日，都在期待要吃小奢華「TWG馬卡龍」，這次TWG Tea特別針對甜點控、下午茶控，推出一日限定活動，3/20當天享有「茶香馬卡龍」買一盒、送一盒優惠，這次真的不能錯過買一送一。

推薦閱讀：可不可買一送一！終於等到「可不可飲料買一送一」連喝14天，可不可「橘果熟成、草莓歐可」外送買一送一。
TWG Tea 世界馬卡龍日 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

貴婦茶品牌TWG Tea主打世界頂級調配茶，除了可以在門市內用餐、享受下午茶之外，精緻的茶葉、馬卡龍也都是許多人送禮的首選。這次針對3/20世界馬卡龍日，當天只要到TWG Tea可享「6入盒裝茶香馬卡龍」買一送一優惠，每間門市限量限量50組，每人限購1組。此外再加碼「手工純棉茶包系列」買四送一，喝茶配馬卡龍剛剛好。
TWG Tea世界馬卡龍日 馬卡龍買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

本次「TWG Tea馬卡龍買一送一」活動中，馬卡龍口味隨機、依現場供應為主。其中有機會吃到TWG Tea新口味茶香馬卡龍，包含經典款「1837黑茶佐黑醋栗馬卡龍」、人氣款「波本香草紅茶佐黑醋栗馬卡龍」，還有超浪漫「玫瑰芬香茶馬卡龍」以及獨家限定口味，買一送一包裝隨機搭配，甜點控趁機挑戰沒吃過的TWG馬卡龍新口味。
TWG Tea 世界馬卡龍日 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
TWG Tea世界馬卡龍日 馬卡龍買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
 

TWG Tea世界馬卡龍日 馬卡龍買一送一

活動時間：2024/03/20一日限定
活動方式：凡追蹤TWG Tea IG官方帳號(@TWGTeaTW)，於活動當日經門市人員檢核，即享「六入盒裝手工茶香馬卡龍 買一盒送一盒」專屬優惠。

注意事項：
1、每間精品門市限量50組，每人限購1組，當日數量有限售完為止。
2、僅限六入盒裝（單顆或12、24入盒裝皆不列入買一送一活動），口味隨機依現場供應為主，恕無法指定。

詳細活動規範及供應情形，依 TWG Tea 官方公告為準。

 

 

 

 

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