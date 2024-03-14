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必勝客買一送一！小巨蛋看球賽「必勝客大比薩買一送一」，籃球造型「必勝進球大比薩」買一送一免費吃。

2024-03-14 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：必勝客 人氣：956
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編輯 張人尹

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必勝客比薩買一送一，約吃！揪團聚餐、熱血看球賽，就是要集體吃Pizza、配快樂肥仔水才夠嗨，這次必勝客除了針對高中籃球總決賽，推出籃球造型「必勝進球大比薩」、可以吃的金牌「必勝金牌個人比薩」，此外還有快閃限定「大比薩買一送一」超狂優惠，衝小巨蛋吃比薩買一送一。

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必勝客優惠 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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熱血的「高中籃球總決賽」將在3/16於台北小巨蛋開打，看準這波熱血話題，必勝客即日起推出超嗨應援比薩「必勝進球大比薩、必勝金牌個人比薩」，並且在總決賽當天3/16，開賽前14:00~16:00，只要到小巨蛋對面的「必勝客敦化餐廳」，買任一口味的大比薩，免費送一個「必勝進球大比薩」、以及330ml可樂一罐。
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特別的是，參加本次「必勝客比薩買一送一」活動，除了買一個比薩、送一個比薩加飲料之外，還可以任選2個「必勝應援紙盒」，讓你吃完比薩可以手繪加工、帶進場邊應援。如果是內用，只要憑歡樂吧發票也可兌換應援紙盒1個，比賽看球前絕對要先吃比薩吃到飽。
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必勝客大比薩買一送一

活動期間：2024/03/16 14:00~16:00
活度內容：到台北小巨蛋對面的必勝客敦化餐廳店購買任一口味大比薩，就送「必勝進球大比薩」加330ml可樂一罐。還可任選2個「必勝應援紙盒」。

 

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