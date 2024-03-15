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天母人可頌買一送一！療癒系甜點「貪吃狗」就在新光天母旁邊，開幕限定「可頌、丹麥波蘿買一送一」天母下午茶新歡。

2024-03-15 文字：編輯 張人尹 採訪報導 攝影：編輯 張人尹 人氣：1,808
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編輯 張人尹

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天母人的可頌買一送一！主打可頌、泡芙、丹麥菠蘿等烘焙點心的「貪吃狗甜點」，無論在台北雙連、宜蘭、新竹等分店，都是街頭巷尾的下午茶口袋名單，門市溫馨的風格還有超萌狗狗LOGO，更讓粉絲印象深刻。這次「貪吃狗甜點」全新插旗天母，開幕祭出買一送一、打卡送泡芙等優惠活動，挑戰天母人下午茶新歡。

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貪吃狗天母店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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「貪吃狗天母店」地點鄰近天母新光三越，無論是天母人逛玩街，順路就能吃點心。貪吃狗天母店採外帶店形式，但特別設計了三角窗的純白牆面、木質窗框、燈箱、以及綠意植栽等細節，帶來可愛溫暖的日系風格，讓人買完甜點多拍兩張發IG限動。
貪吃狗天母店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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在餐點上，貪吃狗天母店與各分店同步，提供蜂蜜可頌、罐餡泡芙、丹麥菠蘿等手做點心，在3月草莓季的尾巴，還能吃得到限定口味「草莓生乳棒棒泡芙、草莓丹麥菠蘿、草莓生乳酪塔」期間限定供應。此外，送禮也可以選擇「珍珠糖泡芙手工餅乾」，好保存又超涮嘴。
貪吃狗天母店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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貪吃狗天母店在3/23正式開幕，即日起搶先試營運，並且推出限定優惠活動。即日起只要加入貪吃狗會員，可領取「蜂蜜可頌買一送一券」，天母店消費滿99元並打卡，送「日式泡芙」一顆。在開幕首二日3/23-3/24，還有「草莓生乳丹麥菠蘿」買一送一優惠，限量30組，天母人一定準時衝。
貪吃狗天母店 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
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貪吃狗天母店

地址：台北市士林區天母東路22巷23-5號
開幕優惠：
1、加入新會員，可領取「蜂蜜可頌買一送一券」一張。

2、天母店消費滿99元並打卡，送「日式泡芙」一顆。

3、3/23-3/24，「草莓生乳丹麥菠蘿」買一送一，限量30組。

詳細活動規範及供應情形，依 貪吃狗天母店 官方公告為準。

 

 

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