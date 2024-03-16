玥老師在 Walker 占星為你趨吉避凶，處女座放下瑣事健康第一，巨蟹座守住荷包以免損失，水瓶座多說好話遠離紛爭。





牡羊座：冷靜思考，不被利用

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週你還不能放鬆，在人際方面需要預防因為誤會引起的衝突，聽到有關於自己的任何負面評價，先不用急著發脾氣，保持冷靜並且分析事情的始末，才不會被有心人利用。工作運回穩，盡責完成任務就沒有大問題。







金牛座：交通意外，注意安全

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢要特別小心，容易遇到突發狀況，出門需要注意安全，除了遵守交通規則，也要多留意週遭的人事物，避免意外發生。感情緣分中上，兩個人互相體諒，一起分享生活點滴，更能成為對方的貴人。







雙子座：收斂得意，包容他人

整體運勢 ★★★☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週整體運勢不錯，工作上的表現大有進步，但是先別太早高興，這時候更要收斂自己的光芒，以免身邊的人眼紅。跟人互動也不用太精明，適時吃虧跟裝傻，反而能替自己遠離許多麻煩。







巨蟹座：財運欠佳，預防損失

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

本週運勢不順，小心你的荷包大失血，有關於投資方面更不能冒險，高風險的商品就暫時跳過。容易被人說服的你，請盡量避免跟他人有借貸的關係，小心遇到對方拖欠或沒辦法還錢的問題，守好自己的財就對了！







獅子座：人氣倍增，合作順利

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★★☆

新的一週運勢提升，身上具有光環的你，只要願意主動跟人交流，會有不錯的發展。工作方面，有想法跟主管溝通或是開發新客戶，都可以利用這段時間進行，以到達雙方的共識。感情上，想要不爭吵，就不能忽略伴侶的需求唷！







處女座：注意健康，別太逞強

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

本週運勢平平，整體發展大致都上正軌，但是要注意身體的狀況，習慣為小事煩心的你，這陣子請先練習放空，不用什麼事情都想要做到完美，照顧自己的健康跟心情，輕鬆享受生活也是一種幸福。







天秤座：感情甜蜜，四處放閃

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★★★

金錢運勢 ★★★☆☆

事業運勢 ★★★☆☆

新的一週愛情運勢佳，跟伴侶感情升溫，很適合一起規劃未來，生活中就算兩人有意見不同的情況，也能通過溝通找到平衡點。有機會記得展現你的貼心，預定好吃的美食或是安排浪漫的約會，都能帶給對方驚喜。







天蠍座：研究理財，小有獲利

整體運勢 ★★★★☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★★★

事業運勢 ★★★★☆

本週金錢運勢旺，除了為本業忙碌，多看財經方面的資訊，找時間研究投資產品，可以幫助自己增加額外的收入。工作表現佳，但是需要事先安排好行程，按照規劃執行讓你在忙亂之中，依然能順利完成任務。







射手座：活力十足，交遊廣闊

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★★

新的一週你身上充滿電力，職場上，努力在打拼會有意想不到的收穫。外緣方面發展順利，約好友一起吃喝玩樂，釋放工作壓力，還能結交更多志同道合的新朋友。特別提醒，跟朋友相聚，同時也要顧慮伴侶的感受唷！







摩羯座：沉澱心情，等待時機

整體運勢 ★★☆☆☆

愛情運勢 ★★★☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★☆☆☆☆

本週運勢在工作方面會遇到力不從心的事情，由於外在的因素讓你無法完成預定目標，心急也沒辦法改變。找一個能放鬆的地方，沉澱自己的心情，整理思緒之後，你會有新的想法，等待時機再出發。







水瓶座：小心說話，不得罪人

整體運勢 ★☆☆☆☆

愛情運勢 ★☆☆☆☆

金錢運勢 ★★☆☆☆

事業運勢 ★★☆☆☆

新的一週請注意口舌紛爭，不按牌理出牌的個性，讓你很容易得罪他人。工作的部分，當你跟人溝通的時候，記得放慢說話的速度，多觀察身邊人的表情。在團體中，寧願不發表意見，也不要造成衝突。







雙魚座：貴人幫忙，好運連連

整體運勢 ★★★★★

愛情運勢 ★★★★☆

金錢運勢 ★★★★☆

事業運勢 ★★★★★

本週運勢大吉，工作的部分會有許多展現自我能力的機會，做好充裕的準備，多跟身邊的前輩學習，可以讓你成為耀眼的黑馬。感情緣分也是值得期待，想脫單的朋友，練習試著走出生活圈，多接觸不同領域的人。



了解自己的優缺點，幫助我們在十字路口上，省下猶豫的時間，往目標前進。

我是玥貓聊塔羅的玥老師，精通神通占卜長達有20多年，專研塔羅牌、星座、生命靈數、紫微斗數、易經等中西占星術，之後會因占卜的不同需求，靈活運用各種占星術跟大家分相關資訊。