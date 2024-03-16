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阿嬤家有這台！超復古「大同電視icash2.0」感應電視會發光，擬真「大同彩色電視機」嗶嗶卡一定要收藏。

2024-03-16 文字：編輯 張人尹 即時報導 圖片：愛金卡 人氣：548
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編輯 張人尹

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嗶嗶卡已經超多，但看到可愛嗶嗶卡還是會忍不住！這次icash再度把復古小物，變成縮小版感應卡，除了先前有復古的大同電鍋、大同寶寶、大同電風扇之外，這次推出全新造型「大同電視icash2.0」，直接把阿嬤家那台「大同彩色電視機」拿來嗶公車、嗶捷運，小物控一定要手刀收藏。

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大同電視icash2.0 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
大同電視icash2.0 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

icash這次新品「大同電視icash2.0」，造型上直接復刻大同公司1960年代自製生產的「大同電視機」，無論是包覆映像管的造型仿木外箱、以及喇叭孔鏤空雕花、拉門設計、曲面螢幕、選台旋鈕等。特別的是，電視機的拉門可以手動開關，在icash2.0感應時，螢幕還會發光，呈現早期電視才有的彩色條紋畫面，細節感滿分。
大同電視icash2.0 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
大同電視icash2.0 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載

超懷舊「大同電視icash2.0」官方宣佈在3/19起正式開賣，當天可在全台7-ELEVEN門市現場買到，線上部分則在3/19上午10:00於momo購物網獨家開賣，每個售價599元，復古小物控一定要買起來，和先前大同電鍋、大同寶寶、大同電風扇湊成一整套「阿嬤家」收藏套組。
大同電視icash2.0 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載
大同電視icash2.0 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可，不得轉載


 

大同電視icash2.0

開賣日期：2024/03/19
販售通路：7-ELEVEN門市、momo購物網
售價：599元/個

詳細活動規範及供應情形，依 愛金卡 官方公告為準。

 

 

 

 

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