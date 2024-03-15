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丸亀製麵買一送一！姓名對中「買一送一、整年免費」10天快閃揪吃，隱藏版服務「免費加湯」加碼看。

2024-03-15 文字：編輯 鄭雅之 即時報導 圖片：丸亀製麵 人氣：1,328
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編輯 鄭雅之

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丸亀製麵來台10週年推買一送一！以日本第一連鎖手工烏龍麵為主打的「丸亀製麵」，在各大百貨美食街陪伴許多上班族午休時光。這次歡慶來台十週年，推出2大優惠活動，只要姓名對中「丸、亀（龜）、烏、龍」任一字就可享有買一送一，10天快閃限定優惠回饋鐵粉。
丸亀製麵買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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從2013年來台至今的丸亀製麵，在十年間賣出的烏龍麵碗數疊起來高度超過6,000座101大樓，不僅僅是Ｑ彈手打的烏龍麵，各門市的限定口味，再加上DIY客製化加蒜泥、加蔥花、加天婦羅碎等，讓人每次到訪丸亀製麵都能特製專屬的美味。在自助配料區旁邊還有「加湯處」，可以免費享有續湯服務。
丸亀製麵買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。
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這次十週年優惠，將於3/18-3/29平日推出，結帳時主動出示本人有照片之證件，只要姓名對中「丸、亀（龜）、烏、龍」任一字就可享有買一送一。若是名字為「烏龍」則有機會獲得365張中碗釜揚券，一整年都免費吃麵。

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丸亀製麵買一送一 / WalkerLand窩客島整理提供 未經許可不可轉載。

 

丸亀製麵買一送一 活動資訊

活動時間：2024/3/18-3/29 週一至週五
活動內容：凡結帳時主動出示本人有照片之證件(身分證、健保卡、駕照、學生證），單點2個口味皆一致的中碗烏龍麵，其中一碗由丸亀招待，至多買1送1。

注意事項：
1、每人每天限兌換一次，內用外帶皆可，但不適合外送。
2、以1號-11號烏龍麵口味為主，不包含12號限定口味、炸物、飲料、單點等。
 

丸亀製麵365天免費烏龍麵

活動內容：姓名中有「烏龍」的民眾，有機會獲得365張中碗釜揚券，本人須於113/3/29前私訊台灣丸亀製麵官方粉絲團。

 

 

 

 

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