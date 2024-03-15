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漢來海港吃到飽新菜單！期間限定午晚餐「松葉蟹腳海鮮鍋、泰式蒸生蠔」吃到飽，再加碼抽海港吃到飽免費吃30天。

2024-03-15 文字：編輯 李維唐 即時報導 圖片：漢來海港自助餐廳 人氣：1,409
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編輯 李維唐

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堪稱吃到飽之王、CP值最高的吃到飽餐廳「漢來海港自助餐廳」推出全新菜單，這一次漢來吃到飽為了迎接春季的到來、同時面對更多的吃到飽同業來襲，特別在3月推出全新菜單，於午、晚餐時段推出「松葉蟹腳海鮮鍋」和碩大飽滿的「泰式蒸生蠔」，並且再加碼漢來「玩食享樂節」促銷活動，就是要穩住吃到飽控心中的龍頭地位。

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漢來海港自助吃到飽「玩食享樂節」免費吃30天

漢來海港表示，也在本月起升級菜色，於午、晚餐時段除有海鮮控最愛的「松葉蟹腳海鮮鍋」和碩大飽滿的「泰式蒸生蠔」。此外，這一季還有多道美味、高檔的的限定菜色，包含了有香氣滿溢的「孜然豬肋排」、香辣下飯的「韓式辣味豬肉」以及皮脆肉嫩的「吮指椒麻雞」、酸香味美的「酸菜魚」等風味十足的菜品，就是要讓吃到飽知道「漢來式服務」吃到飽也感受的到。
漢來海港自助吃到飽「玩食享樂節」免費吃30天

同時，漢來海港吃到飽為了回饋多年來消費者的肯定和支持，全台漢來海港吃到自3/15至4/14推出「玩食享樂節」，釋出的總獎金價值接近百萬元，其中最大的獎項就是可以獨享30天、天天無限暢食海港自助餐（餐期任選），外加一支iPhone 15手機。
漢來海港自助吃到飽「玩食享樂節」免費吃30天
漢來海港自助吃到飽「玩食享樂節」免費吃30天

 


漢來海港自助吃到飽餐廳 訂位餐期(全台7家分店)

午餐11:30~14:00、下午餐:14:30~16:30、晚餐17:30~21:30
訂位電話：07-412-8068


漢來海港自助吃到飽「玩食享樂節」免費吃30天

活動期間：3/15至4/14
活動內容：在漢來海港任何一家分店消費，並於「來美食APP」上完成會員消費集點，即可獲得一次抽獎機會（每筆消費限一次），消費越多次，中獎機會越高。獎項內容包括「海港-PASS 電子券套票30張」、「iPhone 15」、「漢來海港晚餐一客」、「下午餐兩人同行一人免費」等，總價值近百萬元。
活動app：https://onelink.to/a5zcyh

漢來海港自助吃到飽「玩食享樂節」免費吃30天

 

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漢來海港 吃到飽 新菜單
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