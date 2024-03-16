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東區港點必吃清單！神旺潮品集．忠孝店推出假日午茶全面9折優惠，超30道手工港點、讓老饕原地飽到不想回家。

2024-03-16 文字：編輯 李維唐 圖片：神旺潮品集．忠孝店 人氣：774
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編輯 李維唐

編輯 李維唐

這樣吃才有味道！隨著科技進步、許多料理都採用自動化中央廚房生產，而東區人氣港點「神旺潮品集．忠孝店」開業至今，仍堅持的手工現作超過30道人氣港點，也因為這樣讓許多懂吃的老饕時常成為座上賓。為了讓更多人可以品嚐到神旺潮品集．忠孝店的手工港點，特別即日起推出「周末假日限定」9折優惠，只要在下午茶時段訂位、港點單點全面９折優惠，精緻港點多達30逾道138元起。

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​​​​​​​神旺潮品集‧忠孝店 假日午茶全面9折優惠
​​​​​​​神旺潮品集‧忠孝店 假日午茶全面9折優惠

說到神旺潮品集．忠孝店的手工港點，第一個必推的就是「XO醬煎腸粉」，手做Ｑ滑的腸粉緊實不軟爛，包裹著鹹香微辣的港式XO醬，香氣爆棚。再來就是海鮮控必吃的「香蔥石斑卷」，蔥花與薑末的石斑魚漿作餡，用春捲皮包裹後外層再撒上白芝麻油炸，肉質細緻的石斑魚搭配青蔥的香氣，皮酥餡鮮。
​​​​​​​神旺潮品集‧忠孝店 假日午茶全面9折優惠

此外，鮮蝦愛好者不能錯過的「鮮蝦豆苗餃」超級彈牙的大草蝦，搭配現擀的水晶皮，餃皮透亮光滑、內餡飽滿扎實且若隱若現，外層水晶皮褶子立體分明，看得出港點師傅的功力。Ｑ彈鮮脆的口感及清爽的豆苗在嘴中瞬間綻放，絲毫沒有違和感。

同時，還有人氣必吃「生汁明蝦卷」整尾的澎湖明蝦川燙後，再以糖漬鳳梨丁、美乃滋攪拌均勻調味，以威化紙包裹、表層塗抹蛋黃液，再鋪上杏仁薄片入鍋油炸，也是非吃不可的港點之一。

除了假日下午茶港點優惠外，潮品集旗下東區的「神旺潮品集．忠孝店」、子品牌信義區的「潮品集．潮坊」同步推出官方LINE集點卡，凡單筆消費不限金額即可累點，每集滿10點可兌換300元內的「主廚私房開胃菜」，「澎湖泡菜小管」、「潮式酸菜鯽魚」等多達10道擇一。
​​​​​​​神旺潮品集‧忠孝店 假日午茶全面9折優惠

 


神旺潮品集‧忠孝店 假日午茶全面9折優惠

活動內容：「周末假日限定」9折優惠，只要在下午茶時段訂位、港點單點全面９折優惠，精緻港點多達30逾道138元起。

 

神旺潮品集‧忠孝店 潮州餐廳

地址：台北市大安區忠孝東路4段166號2樓（捷運忠孝敦化站5號出口）
電話：02-2772-2699
營業時間：
平假日午餐11:00~14:30，平假日晚餐17:30~21:30(最後點餐時間21:00)
假日下午茶14:30~16:30(最後點餐時間16:00)

神旺潮品集‧忠孝店 假日午茶全面9折優惠

 

 

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港點 午茶 港式午茶
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