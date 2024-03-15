哥吉拉、金剛小朋友才選擇！第96屆奧斯卡典禮奪下問世以來第一座小金人獎盃的神級怪獸「哥吉拉」，將在3/27重返大螢幕，由「哥吉拉」與「金剛」主演的史詩級鉅作《哥吉拉與金剛：新帝國》，讓怪獸粉期待不已。秀泰影城趁勢推出獨家限量的「怪獸對決套票」，超ㄎㄧㄤ、超可愛的金剛、哥吉拉飲料杯現在就去預購，
讓人腎上腺素激升的巨獸交戰劇情《哥吉拉與金剛：新帝國》，將在三月底於全台影城開戰，為了迎接這場眾所矚目的大戰，秀泰影城提前準備好「怪獸對決套票」，即日起至3月26日即可預購。包括可任選擇一的「哥吉拉」及「金剛」兩款飲料造型杯、電影票和爆米花，由自己喜愛的巨獸陪你一起看電影。看完電影，也別忘了到秀泰生活逛逛，從6吋小獸、11吋巨型怪獸通通都有，「遙控版12吋覺醒哥吉拉」與「哥吉拉泰坦怒吼面具」。
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秀泰影城《哥吉拉與金剛：新帝國》怪獸對決套票預購活動
活動日期：即日起至3/26(二)
活動通路：秀泰影城全通路(含臨櫃、官網、官方APP)開放預購。
套票內容：電影票1張、「哥吉拉」或「金剛」造型杯1個、中份爆米花1份、聯手制霸款A3海報1張。
套票價格：2D一般影廳NT599，2D超級巨幕廳NT659