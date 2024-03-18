新加坡航空公司（SIA）旗下的低成本航空 - 酷航，今天公布其由新型巴西航空工業公司（Embraer）E190-E2客機組成的機隊將飛往六個東南亞目的地，其中包括新推出的蘇美島、詩巫，以及馬來西亞和泰國現有目的地，包含關丹、合艾、喀比和美里。





透過引進全新客機，酷航將可提供往返新加坡的直飛航班，更強化新加坡航空公司（SIA）對東南亞非都會城市的連繫與覆蓋率。這將使酷航能夠藉由其廣泛的航空網路連接能力，為旅客提供往返新加坡樞紐及新加坡以外其他地區的服務。



首架E190-E2，亦稱為Explorer 3.0，預計將於2024年4月抵達新加坡。Explorer 3.0將於2024年5月7日開始接替酷航現有飛往喀比與合艾的航班，將兩個目的地的航班頻率從每週7班增加至每週10班。第二架 E2 客機，也預計於 2024 年 4 月交付。這架飛機的引進將使酷航增加飛往四個城市的航班 – 蘇美島、關丹、美里與詩巫，從2024年5月13日開始，將開通每日飛往蘇美島的航班，並計劃從2024年6月初起增加至每日兩班。



引進第二架E2客機也將使酷航能夠將飛往美里和關丹的航班頻率從每週三次增加到每週四次，分別從2024年5月20日和2024年6月3日開始，以及從2024年6月5日起開通每週三次飛往詩巫的航班。加上酷航現有機隊服務的目的地，到2024年6月，酷航每週將有103個航班飛往馬來西亞與92個航班飛往泰國。



隨著蘇梅島與詩巫航點的新增，酷航的航網將擴增至69個目的地，進一步強化酷航在東南亞區域的聯結能力，同時鞏固新加坡作為區域航空樞紐的地位。E190-E2航班將可逐步透過酷航官網、手機App及其他銷售通路進行預定，經濟艙的全包銷售票價為蘇梅島172新元起，詩巫72新元起(含稅)。





酷航執行長湯康莊先生（Leslie Thng）表示：「我們很高興宣布，全新的巴西航空工業公司（Embraer）E190-E2機型首航的六個目的地將包括馬來西亞與泰國的城市，其中也包括令人興奮的兩個新增航點。這代表著酷航與新加坡航空集團的發展邁入嶄新的篇章，同時也是加強我們在該地區影響力與連結性的重要一步。酷航的機隊擴充反映了我們對於該地區航空需求持續增長的信心，我們將持續尋求新的機會並不斷突破極限，未來以同樣優惠的價格乘載我們的旅客飛往更多目的地。」



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