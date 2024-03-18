隨著白沙屯媽祖徒步進香於3/18開跑，為期9天8夜徒步之旅，老少信眾們為了可以媽祖同行都做好了準備，延途更是有不少信眾提供結緣食物及發送結緣品，給過往的白沙屯媽祖信眾們取用。台灣口罩廠商業者(台灣康匠)，也在進香祈福沿路中將口罩結緣品發送給香燈腳們結緣。為的就是感念十多年前與白沙屯媽在進香祈福的路上發下的心願。
推薦閱讀：是哥吉拉、金剛飲料杯！秀泰影城「怪獸對決套票」預購時間出爐，Ｑ版哥吉拉、金剛飲料杯都想要。
此外，台灣momo購物網，瞄準「台灣第一天后」信仰力，momo推出「媽祖祈福專區」集結突破百件時下最潮媽祖週邊選品祭出限時優惠，其中，熱銷推薦如爆款「VIVAWANG」白沙屯媽祖指定香氛祈福蠟燭，全面啟動富貴、健康及良緣能量。還有，隨身保庇法寶「巫婆商店」拱天宮白沙屯媽祖授證開運錢母，可於家中、辦公室隨心擺放招好運。好評限量「TRUE WAY TOY」進香積木組，成套Q萌媽祖、粉紅超跑必珍藏。
台灣康匠官方粉絲專頁 白沙屯媽祖結緣活動
活動內容：響應「白沙屯媽祖徒步進香」祈願活動，只要至台灣康匠粉專留言參與，即可有機會獲得「2024知恩惜福口罩包乙份」(數量有限，贈完為止)
台灣康匠官方粉絲專頁：https://www.facebook.com/tcmask8
台灣康匠 白沙屯媽祖結緣活動
活動內容：憑2024年白沙屯媽祖進香臂章或加入台灣康匠官方粉絲團即可領取「2024知恩惜福口罩包乙份」(數量有限，贈完為止)
台灣康匠竹北快閃店
地址：新竹縣竹北市自強南路36號(享平方1樓)
momo購物白沙屯媽祖媽祖祈福專區