抹茶控的抹茶甜甜圈！Mister Donut抹茶季再度攜手超人氣「一〇八抹茶茶廊」，一次推出10款聯名口味甜甜圈，這次不只有超人氣「抹茶波提、焙茶巧克力波堤」回歸，還有全新口味「抹茶蒙布朗QQ圈」以及新品買5送2優惠、買抹茶飲品送波提優惠，不管是抹茶控、焙茶控都可以全部挑戰。



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Mister Donut這次與「一〇八抹茶茶廊」3/19起再度聯名推出抹茶季限定新品，10款點心中主推全新「抹茶蒙布朗QQ圈、焙茶蒙布朗QQ圈」，在基底QQ圈中加進抹茶或焙茶粉增添風味，上層包裹抹茶可可醬/焙茶可可醬，並且擠上抹茶卡士達醬/焙茶卡士達醬，打造3種層次的茶香風味，是本次一定要挑戰的療癒系新品。







此外，喜歡咀嚼口感的也要吃「抹茶蕨餅巧貝、焙茶蕨餅巧貝」，把一〇八的經典「大判燒」變成Mister Donut巧貝版本，吃得到茶香卡士達醬、焦糖豆香蕨餅，專為鐵粉設計。此外還有綿密蓬鬆的「濃抹茶可可瑪芬」，選用宇治一番茶製作，搭配苦甜可可豆增添口感以及層次，最適合下午茶配抹茶一起吃。





Mister Donut x一〇八抹茶茶廊 抹茶季新品推薦

經典抹茶甜甜圈系列本次也同步回歸，包含沾醬再灑粉的「生抹茶波堤、生焙茶巧克力波堤」，濃厚版的「雙層抹茶波堤、焙茶巧克力波堤」，以及清爽系的「蜜糖抹茶波堤」，都可以趁3/19-3/24新品優惠「買5送2」趁機吃起來。除了甜甜圈之外，在飲品部分Mister Donut也與一〇八抹茶茶廊聯手，推出4款限定飲品，包含清爽回甘的「一〇八抹茶茶廊輕抹茶、京都焙茶」，以及加入鮮乳的「一〇八抹茶茶廊抹茶歐蕾、焙茶歐蕾」，在3/19起都可享有「第二杯5折」優惠。除此之外，3/31前買抹茶季飲品一杯，送一個39元甜甜圈，超療癒「買抹茶送波堤」優惠，最適合下午茶開吃。如果是抹茶控，也不能錯過一〇八抹茶茶廊加碼優惠！在3/25-4/30期間，只要憑ㄧＯ八抹茶茶廊與Mister Donut聯名甜甜圈外盒LOGO二枚，到一〇八抹茶茶廊百貨公司櫃位，就可享有「醇茶大判燒套餐」120元優惠價，一次吃到冰抹茶一杯、冰淇淋醇茶大判燒一個，大判燒可任選抹茶口味或焙茶口味，抹茶控吃一波。

上市日期：2024/03/19起，售完為止。

品項及價格：

一〇八抹茶茶廊 抹茶蒙布朗QQ圈：55元

一〇八抹茶茶廊 焙茶蒙布朗QQ圈：55元

一〇八抹茶茶廊 抹茶蕨餅巧貝：60元

一〇八抹茶茶廊 焙茶蕨餅巧貝：60元

一〇八抹茶茶廊 濃抹茶可可瑪芬：55元

一〇八抹茶茶廊 生抹茶波堤：55元

一〇八抹茶茶廊 生焙茶巧克力波堤：55元

一〇八抹茶茶廊 雙層抹茶波堤：48元

一〇八抹茶茶廊 焙茶巧克力波堤：48元

一〇八抹茶茶廊 蜜糖抹茶波堤：48元

一〇八抹茶茶廊輕抹茶16oz (冰)：80元

一〇八抹茶茶廊京都焙茶16oz (冰)：80元

一〇八抹茶茶廊抹茶歐蕾12oz (熱/冰)：99元

一〇八抹茶茶廊焙茶歐蕾12oz (熱/冰)：99元



Mister Donut 新品買5送2優惠

活動期間：2024/3/19(二)~2024/3/24(日)

活動方式：活動期間挑選七個甜甜圈/點心，需含一款抹茶季指定商品，其中兩個由Mister Donut招待。



Mister Donut 抹茶季飲品第2杯5折

活動期間：2024/3/19(二)起至售完為止。

活動方式：指定飲品享第2杯5折優惠。

注意事項：

3/19(二)起指定飲品新增一〇八抹茶茶廊輕抹茶、一〇八抹茶茶廊京都焙茶、一〇八抹茶茶廊抹茶歐蕾、一〇八抹茶茶廊焙茶歐蕾。



Mister Donut 買抹茶季飲品送蜜糖波堤

活動期間：2024/3/19(二)~2024/3/31(日)。

活動方式：活動期間購買1款抹茶季限定現做飲品送1款價值39元甜甜圈。

注意事項：限送39元甜甜圈，可補差價換購價高商品，優惠不得併用。