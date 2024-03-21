高雄特色咖啡廳一次給你7間！來高雄看演唱會、逛駁二，除了順遊周邊知名景點，也不能沒去過高雄當地咖啡廳，不只有打卡必備的日式老宅咖啡，還有由百年古蹟、動物園園區改造的咖啡廳，這次窩客島幫你整理了「7間高雄特色咖啡廳」，跑咖們通通都要收好收滿，來高雄也要喝下午茶、拍美照。





如果是老宅控先衝已有百年歷史的日式復古風「書店喫茶」，不論是餐點、裝潢保證讓你美照拍不停；此外，最特別的便是由百年銀行古蹟改建的「新濱・駅前」，保留了當年銀行櫃檯、座椅、地磚等日式摩登特色；位在壽山動物園內的「光室咖啡」，則是將黑猩猩家重新改造成超吸睛的鐵籠外觀，加上內部大片落地窗、純白系裝潢，成為來動物園必拍的打卡點。





高雄特色咖啡廳推薦：書店喫茶 一二三亭

部落客 算命的說我很愛吃 造訪 書店喫茶 一二三亭 說：

老窗花、木造屋頂、魔石子地板、深木色的桌椅，陽光透過窗沿灑落室內，讓各個角落變得溫柔起來。會讓人忍不住就沈浸在寧靜安謐的的氛圍裡，就像一秒穿越回到往日舊時光。<全文介紹>



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#書店喫茶 一二三亭

地址：高雄市鼓山區鼓元街4號2樓

電話：07-531-0330







高雄特色咖啡廳推薦：光室咖啡 Light Is Café

部落客 小視野 造訪 光室咖啡 Light Is Café 說：

原址是大猩猩的家，光室咖啡的外觀是鐵籠的造型，透過傳統動物園觀察動物的方式，只是主角變成在光室咖啡內用餐的我們～<全文介紹>



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#光室咖啡 Light Is Café

地址：高雄市鼓山區萬壽路350號







高雄特色咖啡廳推薦：驢子實驗室Donkey Lab

部落客 美食好芃友 造訪 驢子實驗室Donkey Lab 說：

將眷村老房和院子重新整修，成了充滿咖啡與鹹派香氣的超夯景點！每到假日就湧入大批人來這品咖啡吃派，回味老眷村的草地紅磚與木造房。<全文介紹>



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#驢子實驗室Donkey Lab

地址：高雄市鳳山區東六巷132號

電話：07-710-8081







高雄特色咖啡廳推薦：春正商行

部落客 菓子の幸福週記 造訪 春正商行 說：

二樓有一大片的書牆，大片落地窗放眼望去就是茂密的大樹，不說還以為來到了哪個郊區的景觀咖啡，這個靠窗位子是店內最搶手的位置，大家都輪流卡位拍照XD<全文介紹>



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#春正商行

地址：高雄市鳥松區本館路72巷11-1號

電話：07-370-7263







高雄特色咖啡廳推薦：新濱・駅前

部落客 Jason's Life 造訪 新濱・駅前 說：

經過重新興建計畫，試著把室內融入銀行元素，保留著銀行櫃台，同時也有日式復古摩登的氛圍，古董桌椅、大量的絨布和水晶吊燈<全文介紹>



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#新濱・駅前

地址：高雄市鼓山區臨海三路5號

電話：07-531-5770







高雄特色咖啡廳推薦：宛一点咖啡

部落客 高雄旅遊王 造訪 宛一点咖啡 說：

宛一点咖啡近「大崗山自然公園」，有店內外的用餐區，都種了很多健康漂亮的植物，有甜點、咖啡、輕食跟正餐類，甜點很好吃，肯定會再二訪~<全文介紹>



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#宛一点咖啡

地址：高雄市阿蓮區仁愛路124號

電話：07-631-3110







高雄特色咖啡廳推薦：若生靜巷

部落客 小虎食夢網 造訪 若生靜巷 說：

一進門我就被這一面裸露的山洞式裝潢給電到，一整個超有設計感，層層疊疊好像每組客人都各自在自己的山洞中喝著咖啡，有一種開放又獨立的神奇空間感。<全文介紹>



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#若生靜巷

地址：高雄市前鎮區桂林街58巷8號

電話：07-334-5685



